Bayern München hat das Top Four um den Pokal der Basketball-Bundesliga (BBL) gewonnen und seinen Titel erfolgreich verteidigt.

Die Münchner gewannen das Finale gegen den deutschen Meister ratiopharm Ulm vor heimischer Kulisse mit 81:65 (35:28) und sicherten sich ihren fünften Pokalsieg, den dritten in den vergangenen vier Jahren.

Bester Werfer der Bayern war am Sonntag Sylvain Francisco mit 17 Punkten. Tags zuvor hatte der aktuelle Tabellenführer der BBL die Bamberg Baskets mit 81:62 besiegt, Ulm hatte Rekordpokalsieger Alba Berlin ausgeschaltet (87:79).

Die Schwaben, für die L.J. Figueroa und Juan Nunez (je 17 Punkte) am häufigsten trafen, müssen nach ihrem Triumph vor 28 Jahren weiter auf ihren zweiten Pokalsieg warten.

Bei den Bayern feierte Trainer Pablo Laso eine Premiere. Der Spanier, seit dieser Saison in München an der Seitenlinie, durfte gleich im ersten Anlauf seinen ersten Titel im Ausland bejubeln. Mit Real Madrid hatte er in seiner Heimat 22 geholt.