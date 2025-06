Enttäuschende Saison für Durant bei den Suns

Schon im Februar rund um die Trade Deadline schien ein Abschied des Forwards wahrscheinlich, allerdings lehnte er eine Rückkehr zu den Golden State Warriors, mit denen er zweimal Meister geworden war, ab. Die Warriors holten stattdessen Jimmy Butler.

Durant hatte seit Februar 2023 für Phoenix gespielt, als er im Rahmen eines Blockbuster-Trades von den Brooklyn Nets nach Arizona transferiert wurde. In den anschließenden Playoffs ging es für Durant und die Suns bis in Runde zwei, wo gegen die Denver Nuggets Endstation war.

Auch 2024 gelang den Suns der Einzug in die Playoffs, das Aus folgte aber bereits in der ersten Runde gegen die Minnesota Timberwolves. In diesem Jahr enttäuschte Phoenix jedoch komplett und holte gerade einmal 36 Siege in der Regular Season. Trainer Mike Budenholzer musste in der Folge gehen.