Basketball-Bundesliga live auf joyn

BBL 2025/26: Topspiele im kostenlosen Livestream auf Joyn - Seawolves Rostock vs. Niners Chemnitz

  • Aktualisiert: 09.03.2026
  • 15:55 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft in ihrer 60. Spielzeit. Als Titelverteidiger gehen die Basketballer des FC Bayern München in die Saison.

Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.

Niners Chemnitz

BBL live: Rostock-Chemnitz

Am 15. Februar ab 16:30 Uhr im Joyn-Livestream.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).

BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der BBL

  • Tabelle der BBL

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

BBL
08.03.2026
15:00
SKYLINERS
Frankfurt
SKYLINERS
61:84
Beendet
Bamberg Baskets
Bamberg
Bamberg Baskets
08.03.2026
15:00
Telekom Baskets Bonn
Bonn
Telekom Baskets Bonn
88:72
Beendet
SYNTAINICS MBC
Mitteld. BC
SYNTAINICS MBC
08.03.2026
16:30
ALBA BERLIN
ALBA
ALBA BERLIN
71:68
Beendet
Fitness First Würzburg Baskets
Würzburg
Fitness First Würzburg Baskets
08.03.2026
18:00
EWE Baskets Oldenburg
Oldenburg
EWE Baskets Oldenburg
70:91
Beendet
SC RASTA Vechta
Vechta
SC RASTA Vechta
08.03.2026
18:00
MHP RIESEN Ludwigsburg
Ludwigsburg
MHP RIESEN Ludwigsburg
75:67
Beendet
Hamburg Towers
Towers
Hamburg Towers
08.03.2026
FC Bayern München
München
FC Bayern München
0:0
ROSTOCK SEAWOLVES
Rostock
ROSTOCK SEAWOLVES
verl.
09.03.2026
20:00
VET-CONCEPT Gladiators Trier
Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier
-:-
MLP Academics Heidelberg
Heidelberg
MLP Academics Heidelberg
14.04.2026
18:30
Science City Jena
Jena
Science City Jena
-:-
Basketball Löwen Braunschweig
Braunschweig
Basketball Löwen Braunschweig
15.04.2026
20:00
NINERS Chemnitz
Chemnitz
NINERS Chemnitz
-:-
Ratiopharm Ulm
Ulm
Ratiopharm Ulm
