trainerwechsel bei den bayern

FC Bayern Basketball: Svetislav Pesic feiert Trainer-Comeback in München

  • Aktualisiert: 22.12.2025
  • 19:39 Uhr
  • SID

Trainer-Beben beim FC Bayern Basketball: Svetislav Pesic ist zurück auf der Trainerbank und übernimmt für Gordon Herbert. Der 76-Jährige soll die Münchener wieder zu internationalen Erfolgen führen.

Svetislav Pesic kehrt als Nachfolger von Weltmeistertrainer Gordon Herbert zum deutschen Basketball-Meister Bayern München zurück.

Wie der Klub am Montag mitteilte, erhält der 76-Jährige einen Vertrag bis Saisonende. Sein Vorgänger Herbert war erst am vergangenen Samstag nach acht Niederlagen in der EuroLeague in Folge entlassen worden.

"Svetislav kennt München, er kennt Bayern und beide Ligen. Einige von uns kennen wiederum ihn sehr gut – die Eingewöhnungszeit dürfte bei ihm also kurz ausfallen. Das gibt uns bei dieser Entscheidung - neben seiner enormen Erfahrung - ein gutes Gefühl", sagt FCBB-Sportchef Dragan Tarlac.

Pesic war bis zum Sommer Nationaltrainer seines Heimatlandes Serbien. Unter dem Coach hatten die Bayern 2014 ihren ersten BBL-Titel gewonnen. 1993 war Pesic mit Deutschland Europameister geworden.

Svetislav Pesics Rückkehr  beim EuroLeague-Duell gegen Hapoel Tel Aviv

Bereits am Dienstag (ab 19.30 Uhr im Liveticker) wird Pesic erstmals auf der Bank sitzen, wenn die Münchner in der europäischen Königsklasse auf Tabellenführer Hapoel Tel Aviv treffen.

Im ersten Spiel nach der Trennung waren die Bayern am Sonntag beim 83:55 (40:27)-Sieg in der Liga bei den Telekom Baskets Bonn von den bisherigen Herbert-Assistenten um Mihajlo Mitic betreut worden.

Unter Pesic soll in der EuroLeague die Wende gelingen. Waren sie mit Play-off-Hoffnungen gestartet, sind die Bayern mit fünf Siegen und zwölf Niederlagen aktuell Vorletzter.

In der Basketball-Bundesliga steht München mit 18:2 Punkten an der Spitze, im Pokal greift der Verein beim Top Four im Februar nach dem Titel.

Herbert war letztlich jedoch der ausbleibende Erfolg in der EuroLeague zum Verhängnis geworden. Acht Spiele in Serie hatten die Bayern dort noch nie verloren.

FC Bayern Basketballer mit vielen Ausfällen

Derweil hatte der Kanadier, der das Amt in München im Sommer 2024 angetreten hatte, im bisherigen Saisonverlauf zahlreiche Rückschläge hinnehmen müssen.

Schon vor Beginn der Spielzeit hatten wichtige Leistungsträger wie Carsen Edwards, Shabazz Napier und Nick Weiler-Babb den Klub verlassen.

Danach traf der langfristige Ausfall des als Schlüsselspieler eingeplanten Neuzugangs Rokas Jokubaitis (Kreuzbandriss) das Team schwer. Hinzu kamen weitere Verletzungsprobleme, ein unglücklicher Spielplan und Herberts eigener krankheitsbedingter Ausfall.

Herbert, der Deutschland 2023 sensationell als Bundestrainer zum WM-Titel geführt hatte, wird ab kommendem Sommer Nationalcoach von Kanada.

