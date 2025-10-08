Anzeige
"Gerichtliche Schritte vorbehalten"

FC Bayern Basketball - BBL will Top Four wohl lieber in München austragen - Düsseldorfer Veranstalter sauer

  • Aktualisiert: 08.10.2025
  • 16:28 Uhr
  • SID

Eigentlich sollte das Top Four um den Pokal der Basketball-Bundesliga ab 2027 für drei Jahre in Düsseldorf ausgetragen werden. Die BBL möchte das Turnier nun aber offenbar nach München verlegen.

Medienberichte aus den letzten Tagen deuteten immer mehr auf einen Standortwechsel des Finalturniers der BBL hin. Der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga Stefan Holz bestätigte diese Berichte. Es sei "ein klarer Wunsch der Klubs, das Turnier in München auszutragen.“

Der ursprüngliche Düsseldorfer Veranstalter D.SPORTS verkündete nach Bekanntwerden dieses Vorhabens, dass es den „öffentlich angekündigten Vertragsbruch als im deutschen Profisport beispiellos unprofessionelles Vorgehen" wertet und dagegen vorgehen will.

Nach Vergabe an den FC Bayern: Rechtliche Schritte geplant

Burkhhard Hintzsche, Stadtdirektor und Sportdezernent der Stadt Düsseldorf, möchte diese Entscheidung nicht einfach so hinnehmen. "Die Unterschrift des BBL-Geschäftsführers unter einem gültigen Vertrag scheint dort nichts mehr wert zu sein. Wenn eine deutsche Profiliga ihre eigenen Verfahren und Verträge derart missachtet, stellt sich die Frage, wer dort nach welchen Maßstäben die Entscheidungen trifft.“

Auch Veranstalter D.LIVE "hat die BBL anwaltlich zur umgehenden Bestätigung der vertragstreuen Durchführung des BBL Pokal TOP FOUR 2027 – 2029 in Düsseldorf aufgefordert", hieß es in der Mitteilung des Veranstalters am Mittwoch. Und weiter: "Gerichtliche Schritte sind ausdrücklich vorbehalten."

Im Dezember 2024 hatte die BBL bekannt gegeben, dass das Top Four mit Düsseldorf einen festen Standort bekomme. Spätestens ab 2027, vielleicht aber schon ab 2026 sollte im PSD BANK DOME der Pokalsieger ermittelt werden.

Nun scheinen sich die Pläne der Verantwortlichen geändert zu haben. Das Top Four der BBL soll nun doch beim FC Bayern im SAP-Garden in München stattfinden.

