Die NBA wird 2026 ein Spiel der Regular Season in Berlin austragen. ran klärt alle wichtigen Fragen rund um das erste NBA-Spiel in Deutschland. Zum ersten Mal in der Geschichte der NBA wird ein Spiel der Regular Season in Deutschland ausgetragen: Am 15. Januar 2026 treffen in der Berliner Uber Arena die Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies. Ein besonderer Moment, vor allem für die beiden deutschen NBA-Stars Moritz und Franz Wagner, die mit den Magic in ihrer Heimatstadt auflaufen werden: "Als wir hier aufwuchsen, träumten wir von solchen Momenten. Es ist eine große Ehre, Berlin und Deutschland zu vertreten und zu zeigen, wie sehr die Stadt und das Land Basketball lieben", erklärte das Duo begeistert. NBA Game Berlin: Mutter der Wagner-Brüder verrät Erfolgsrezept Wie kommt man überhaupt an Karten? Und was kosten sie? ran hat alle Informationen zum Ticketverkauf für das NBA-Game in Berlin zusammengefasst.

Welche NBA-Teams spielen 2025 in Berlin? Im ersten regulären NBA-Saisonspiel in Deutschland treffen die Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies.

Wann findet das NBA-Spiel in Berlin statt? Das Spiel zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies in der Berliner Uber Arena findet am Donnerstag, 15. Januar 2026, um 20 Uhr statt.

NBA Berlin Game 2026: Wie kommt man heute an Tickets? Der Ticketverkauf startete am 11. November 2025 um 12:00 Uhr. Trotz der teilweise hohen Preise waren die Tickets schnell vergriffen. Am Spieltag werden nur noch vereinzelt Tickets über die offizielle Resale-Börse AXS angeboten. Regulär waren zuletzt nur noch hochpreisige VIP-Tickets zu bekommen, die oft auch ein 3-Gänge-Menü beinhalten. Vom Kauf auf dem Schwarzmarkt bei dubiosen Anbietern wie Viagogo oder auch bei eBay wird hingegen dringend abgeraten. Betrug kann hier nicht ausgeschlossen werden.

Wie viel kosten die Tickets für das NBA-Spiel in Berlin? Offizielle Ticketpreise für das NBA Berlin Game 2026 sind bislang noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Preise an denen des NBA Paris Games orientieren werden. Dort lagen die günstigsten Tickets bei rund 80 Euro (bzw. 65 Euro mit eingeschränkter Sicht), während die Courtside-Plätze für stolze 2120 Euro zu haben waren.

Gibt es einen Zeitplan für die weiteren NBA-Spiele in Berlin? Die Bundeshauptstadt wird Teil einer Rotation an europäischen Städten, in denen die NBA Spiele der Regular Season austragen wird. Nach 2026 wird in Berlin somit 2028 eine zweite Partie stattfinden.

