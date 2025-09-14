Basketball-EM 2025
Basketball-EM - Bundeskanzler Merz gratuliert zum Titel: "Ihr seid eine Inspiration"
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat den deutschen Basketballern am Sonntagabend zum Titel-Double gratuliert.
"Weltmeister und Europameister, was für eine sensationelle Leistung", schrieb Bundeskanzler Friedrich Merz bei X: "Glückwunsch an unsere deutsche Basketball-Nationalmannschaft zu dieser großartigen EM und diesem spannenden Finale."
Das Team um Kapitän Dennis Schröder hatte sich im hochdramatischen Endspiel der Europameisterschaft in Riga 88:83 (40:46) gegen die Türkei durchgesetzt.
- Gold in Manila, Gold in Riga: Deutschlands Basketballer gewinnen den EM-Titel
- Wichtigster Europameister: Dennis Schröder ist MVP
"Wir sind stolz auf euch, ihr seid eine Inspiration für junge Sportlerinnen und Sportler", schrieb Merz.
Es war der zweite EM-Titel für Deutschland nach 1993 und die insgesamt vierte EM-Medaille nach Silber 2005 und Bronze 2022. Vor zwei Jahren hatte das Team sich angeführt von Schröder schon zum Weltmeister gekrönt.