Anzeige
Basketball-EM 2025

Wichtigster Europameister: Dennis Schröder ist MVP

Dennis Schröder ist nach dem EM-Triumph der deutschen Basketballer zum besten Spieler des Turniers gewählt worden.

Der Kapitän der Weltmeister erhielt die meisten Stimmen bei der Wahl zum Most Valuable Player (MVP) und wurde nach dem Finale am Sonntag in Riga gegen die Türkei ausgezeichnet. Nach Christian Welp 1993 und Dirk Nowitzki 2005 ist es das dritte Mal, dass die Ehre einem Deutschen zuteil wird.

Schon nach dem Gewinn des WM-Titels 2023 war Schröder zum MVP erkoren worden. Das deutsche Idol Nowitzki hatte schon vor Wochen darauf getippt, dass Schröder dies nun wieder gelingen würde.

Neben Schröder gehört in Franz Wagner ein weiterer Deutscher der Allstar Five an, komplettiert wird diese durch Luka Doncic (Slowenien), Giannis Antetokounmpo (Griechenland) und Alperen Sengün (Türkei).

Anzeige
Anzeige

Wagner auf den Spuren von Schrempf und Nowitzki

Aus Deutschlands hatten es zuvor Detlef Schrempf (1985), Welp (1993), Nowitzki (2001, 2005, 2007) und Schröder (2022) in die Allstar-Auswahl einer EM geschafft.

Die Deutschen hatten das EM-Endspiel gegen die Türken am Sonntag mit 88:83 (40:46) gewonnen. Es ist das zweite EM-Gold nach dem deutschen Sensationserfolg in München vor 32 Jahren.

Anzeige
News und Videos zur Basketball-EM
Schröder und das deutsche Team
News

Merz über Basketballer: "Ihr seid eine Inspiration"

  • 14.09.2025
  • 23:18 Uhr
Hochzufrieden: Ingo Weiss
News

Weiss verneigt sich vor Europameistern: "Star ist das Team"

  • 14.09.2025
  • 23:06 Uhr
Deutschland
News

Gold in Riga: Deutschlands Basketballer holen den EM-Titel

  • 14.09.2025
  • 21:52 Uhr
imago images 1065995443
News

Basketball-EM 2025 live: Übertragung im Free-TV, und Livestream

  • 14.09.2025
  • 21:01 Uhr
Basketball Riga 10.09.2025 DBB Länderspiel Männer Herren EuroBasket 2025 Viertelfinale Deutschland (GER) - Slowenien (SLO) Tristan Da Silva (Deutschland, No.05) Dennis Schröder Schroeder (Deutschla...
News

Deutschland vs. Türkei heute live: Finale der Basketball-EM im Free-TV, Stream - DBB-Team zur Halbzeit hinten

  • 14.09.2025
  • 20:59 Uhr
2228367080
News

Kommentar: Werd endlich erwachsen, Luka!

  • 14.09.2025
  • 20:52 Uhr
imago images 1066314505
News

EM-Finale: Warum pfeifen die türkischen Fans so häufig?

  • 14.09.2025
  • 19:43 Uhr
Wichtiger Mann von der Bank: Justus Hollatz
News

Basketball: Hollatz fit für EM-Finale

  • 14.09.2025
  • 19:08 Uhr
Erste Medaille im Nationaldress für Antetokounmpo (r.)
News

Antetokounmpo führt Griechenland zu EM-Bronze

  • 14.09.2025
  • 18:17 Uhr
imago images 1066293682
News

Kommentar: Deutschland ist nicht mehr zu stoppen

  • 14.09.2025
  • 18:10 Uhr