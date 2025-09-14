Wichtigster Europameister: Dennis Schröder ist MVP

Dennis Schröder ist nach dem EM-Triumph der deutschen Basketballer zum besten Spieler des Turniers gewählt worden.

Der Kapitän der Weltmeister erhielt die meisten Stimmen bei der Wahl zum Most Valuable Player (MVP) und wurde nach dem Finale am Sonntag in Riga gegen die Türkei ausgezeichnet. Nach Christian Welp 1993 und Dirk Nowitzki 2005 ist es das dritte Mal, dass die Ehre einem Deutschen zuteil wird.

Schon nach dem Gewinn des WM-Titels 2023 war Schröder zum MVP erkoren worden. Das deutsche Idol Nowitzki hatte schon vor Wochen darauf getippt, dass Schröder dies nun wieder gelingen würde.

Neben Schröder gehört in Franz Wagner ein weiterer Deutscher der Allstar Five an, komplettiert wird diese durch Luka Doncic (Slowenien), Giannis Antetokounmpo (Griechenland) und Alperen Sengün (Türkei).