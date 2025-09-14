Basketball-EM 2025
Wichtigster Europameister: Dennis Schröder ist MVP
Dennis Schröder ist nach dem EM-Triumph der deutschen Basketballer zum besten Spieler des Turniers gewählt worden.
Der Kapitän der Weltmeister erhielt die meisten Stimmen bei der Wahl zum Most Valuable Player (MVP) und wurde nach dem Finale am Sonntag in Riga gegen die Türkei ausgezeichnet. Nach Christian Welp 1993 und Dirk Nowitzki 2005 ist es das dritte Mal, dass die Ehre einem Deutschen zuteil wird.
Schon nach dem Gewinn des WM-Titels 2023 war Schröder zum MVP erkoren worden. Das deutsche Idol Nowitzki hatte schon vor Wochen darauf getippt, dass Schröder dies nun wieder gelingen würde.
Neben Schröder gehört in Franz Wagner ein weiterer Deutscher der Allstar Five an, komplettiert wird diese durch Luka Doncic (Slowenien), Giannis Antetokounmpo (Griechenland) und Alperen Sengün (Türkei).
Wagner auf den Spuren von Schrempf und Nowitzki
Aus Deutschlands hatten es zuvor Detlef Schrempf (1985), Welp (1993), Nowitzki (2001, 2005, 2007) und Schröder (2022) in die Allstar-Auswahl einer EM geschafft.
Die Deutschen hatten das EM-Endspiel gegen die Türken am Sonntag mit 88:83 (40:46) gewonnen. Es ist das zweite EM-Gold nach dem deutschen Sensationserfolg in München vor 32 Jahren.