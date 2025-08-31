Anzeige
Basketball-EM

Basketball-EM: Bundestrainer Mumbrú aus Krankenhaus entlassen

  • Aktualisiert: 31.08.2025
  • 12:52 Uhr
  • SID

Àlex Mumbrú befindet sich nicht mehr im Krankenhaus. Das gab der DBB bekannt, allerdings wird der Bundestrainer beim nächsten Spiel noch nicht wieder das Kommando übernehmen.

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú ist am Samstagabend aus dem Krankenhaus im EM-Spielort Tampere entlassen worden. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Sonntag mitteilte, werde der Spanier im Teamhotel weiterhin betreut.

Im vorletzten Gruppenspiel gegen Außenseiter Großbritannien am Montag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) wird jedoch noch der etatmäßige Assistent Alan Ibrahimagic an der Seitenlinie stehen.

"Er ist komplett in die Analyse involviert. Es geht ihm immer besser. Wie da der genaue Ablauf ist, ist seine Sache und die der medizinischen Abteilung. Am Ende geht die Gesundheit vor. Wenn er sich erholt hat, kann er wieder zurückkehren. Aber wie schnell das geht, kann ich nicht sagen", sagte Ibrahimagic am Sonntag in Tampere.

Mumbrú wegen akuten Abdomens in Klinik

Ob Mumbrú bei der letzten Vorrundenpartie am Mittwoch (ab 19:30 Uhr im Liveticker) gegen Finnland wieder dabei ist, ist weiterhin offen. Der 46-Jährige war am vergangenen Montag nach der Ankunft in Finnland wegen eines akuten Abdomens in die Klinik gebracht worden.

In der Folge verpasste der Coach die ersten drei Partien allesamt. Unter Ibrahimagic fuhr Deutschland drei Siege ein und erreichte vorzeitig die Finalrunde in der lettischen Hauptstadt Riga.

