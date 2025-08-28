basketball-europameisterschaft 2025
Basketball-EM: Bundestrainer Mumbru fehlt auch gegen Schweden und Litauen
Die deutschen Basketballer müssen auch in den kommenden beiden EM-Gruppenspielen auf Bundestrainer Alex Mumbru verzichten.
Wie Teamarzt Oliver Pütz bei einer Medienrunde am Donnerstag im finnischen Tampere mitteilte, fällt der Spanier für die Partien der Basketball-EM am Freitag gegen Schweden (ab 12.30 Uhr im Liveticker) und am Samstag (ab 12.30 Uhr im Liveticker) gegen Litauen aus. Mumbrú war am Montag nach der Ankunft ins Krankenhaus eingeliefert worden.
"Das stabilisiert sich alles Tag für Tag. Er ist auf dem Weg der Besserung", sagte Pütz. Laut Aussage des Arztes plage Mumbrú ein "ein akutes Abdomen, im Bauchraum gibt es ein Problem, das für eine Notfallsituation sorgt. Das muss dann beherrscht werden und ist beherrscht."
- Basketball-Europameisterschaft: Alle Spiele der deutschen Gruppe in der Übersicht
- Schröder gewinnt Wette mit Theis: "Er schuldet mir 100 Euro"
Wie Pütz weiter ausführte, könnte es auch sein, dass Mumbrú erst zur Finalrunde in Riga zurückkehrt: "Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt. Man kann davon ausgehen, dass es vielleicht eher nicht Tampere wird."
Shaquille O’Neal im Box-Ring: NBA-Legende nimmt Promi-Fight an
Assistenztrainer Alan Ibrahimagic wird Mumbrú im Duell mit den Skandinaviern erneut vertreten. Der 47-Jährige hatte bereits beim EM-Auftakt am Mittwoch gegen Montenegro (106:76) an der Seitenlinie gestanden.
Ibrahimagic gab derweil Entwarnung bei Isaac Bonga. Der Flügelspieler hatte das Feld kurz vor Ende des Montenegro-Spiels humpelnd verlassen. "Ich gehe davon aus, dass er dabei sein kann", sagte der Coach mit Blick auf Schweden.