Deutschland vs. Litauen bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker zum Spiel?

Basketball-EM: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Litauen im Free-TV übertragen?

Die Basketball-EM ist im vollen Gange. Im dritten Gruppenspiel trifft die DBB-Auswahl auf Litauen. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Für die deutschen Basketballes steht bei der EM 2025 das dritte von insgesamt fünf Gruppenspielen an. Nach dem Auftakt-Match gegen Montenegro (106:76) und dem zweiten Spiel gegen Schweden, wartet am Samstag, 30. August (ab 12:30 im LIVETICKER) Litauen.

Auf dem Papier ist das Litauen der stärkste Gegner bisher und wohl auch der Hauptkonkurrent um den Gruppensieg in Gruppe B. Der bekannteste Star der Litauer ist Jonas Valanciunas von den Denver Nuggets.

Das DBB-Team ist mit Dennis Schröder, Franz Wagner, Daniel Theis, Andreas Obst und Co. in Summe besser und breiter aufgestellt. Folgerichtig gehen die Männer von Alex Mumbru auch favorisiert in die Partie.

Im weiteren Verlauf der Gruppenphase warten noch die Spiele gegen Finnland und Großbritannien.