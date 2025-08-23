Anzeige
Basketball

Basketball-EM: Deutscher Kader steht fest - letzter Profi gestrichen

  • Aktualisiert: 23.08.2025
  • 22:36 Uhr
  • SID

Der deutsche Kader für die anstehende Basketball-EM ist fix. Als letzter Profi wurde Nelson Weidemann aus dem vorläufigen Aufgebot gestrichen.

Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú hat nach der erfolgreichen Generalprobe Nelson Weidemann aus seinem EM-Kader gestrichen.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Weltmeister David Krämer aufgrund seiner Muskelverletzung keine Freigabe von seinem neuen Verein Real Madrid für die Europameisterschaft (27. August bis 14. September) erhält. Damit ist das zwölfköpfige EM-Aufgebot, das von Kapitän Dennis Schröder und NBA-Star Franz Wagner angeführt wird, perfekt.

Point Guard Weidemann von Bundesligist ratiopharm Ulm war am Samstag beim 95:78 (49:39) gegen Europameister Spanien bereits nur zu einem Kurzeinsatz gekommen. "Ich weiß, dass es eine schwierige Entscheidung ist, aber manchmal ist es unsere Aufgabe, schwierige Entscheidungen zu treffen. Und ich habe beschlossen, dass er der Letzte ist, der ausscheidet", sagte Mumbrú.

In der EM-Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) im finnischen Tampere neben Auftaktgegner Montenegro (Mittwoch, 15.30 Uhr) und Gastgeber Finnland auf Litauen, Schweden und Großbritannien. Die Endrunde steigt in Lettlands Hauptstadt Riga.

Basketball-EM: Der deutsche Kader im Überblick

  • #0 - Isaac Bonga - Forward - Partizan Belgrad
  • #1 - Oscar da Silva - Forward - FC Bayern Basketball
  • #5 - Tristan da Silva - Forward - Orlando Magic
  • #21 - Justus Hollatz - Guard - FC Bayern Basketball
  • #34 - Leon Kratzer - Center - FC Bayern Basketball
  • #4 - Maodo Lo - Guard - Zalgiris Kaunas
  • #42 - Andreas Obst - Guard - FC Bayern Basketball
  • #17 - Dennis Schröder - Guard - Sacramento Kings
  • #10 - Daniel Theis - Center - AS Monaco
  • #32 - Johannes Thiemann - Forward - Gunma Crane Thunder
  • #7 - Johannes Voigtmann - Center - FC Bayern Basketball
  • #9 - Franz Wagner - Forward - Orlando Magic
