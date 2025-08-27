Basketball-EM
Basketball-EM heute live: Deutschland vs. Schweden im TV, Livestream und Liveticker - DBB-Team bezwingt Schweden
- Aktualisiert: 29.08.2025
- 14:27 Uhr
- ran.de
Das nächste Großturnier steht für die deutschen Basketball-Herren an. Im zweiten Gruppenspiel der Basketball-EM trifft die DBB-Auswahl auf Schweden. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Für die deutsche Nationalmannschaft das nächste Turnier-Highlight auf dem Programm: die Basketball-Europameisterschaft. Vom 27. August bis 14. September 2025 wird in Finnland, Lettland, Polen und Zypern die FIBA EuroBasket 2025 ausgetragen.
Bei der letzten Edition des Turniers holte die deutsche Basketball-Nationalmannschaft 2022 die Bronzemedaille. 1993 gelang Deutschland sensationell der erste und bisher letzte EM-Triumph.
Nun gehört das Team mit Dennis Schröder und Franz Wagner neben Frankreich und Serbien erneut zum Favoritenkreis.
Nach dem Auftakt gegen Montenegro steht im zweiten Vorrunden-Spiel das Duell gegen Schweden an.
Wann ist der Anwurf der Partie? Wird das Spiel im Free-TV übertragen? Wo gibt es einen Livestream? Und wo kann man das Duell im Liveticker verfolgen? ran hat alle Informationen zum deutschen Auftakt bei der Basketball-EM gesammelt.
Das Wichtigste zur Basketball-EM
+++ Update: 14:22 Uhr: Deutschland lässt Pflichtaufgabe souverän +++
Deutschland bezwingt Schweden mit 105:83 und wird seiner Favoritenstellung damit problemlos gerecht. Das DBB-Team ließ zu keiner Zeit etwas anbrennen und zeigte eine erwachsene Leistung. Dennis Schröder war mit 23 Punkten dicht gefolgt von Franz Wagner (21 Punkte9 der Top-Scorer.
+++ Update: 13:55 Uhr: Deutschland weiter komfortabel vorne +++
Vor dem Schlussviertel führt das DBB-Team mit 84:66. Moritz Wagner (20 Punkte) und Dennis Schröder (16) führen die deutsche Scoret-Liste an. Nun gilt es, auch im Schluss-Viertel die Konzentration hoch zu halten.
+++ Update 13:20 Uhr: Deutschland mit klarer Pausenführung +++
Das DBB-Team spielt nicht wirklich glanzvoll, aber in Summe ziemlich fokussiert und effektiv. Folgerichtig steht es zur Halbzeit 59:42. Moritz Wagner (16) und Dennis Schröder (11) haben bereits zweistellig gepunktet. Mit 62 Prozent aus dem Feld und 50 Prozent von der Dreierlinie stimmen auch die Zahlen.
+++ Update 12:54 Uhr: Deutschland dominiert erstes Viertel +++
Das deutsche Team zeigt sich im ersten Viertel sehr souverän und geht mit einem 27:17 in die erste Viertelpause. Bester Werfer bis jetzt ist Maodo Lo, der acht Zähler auf dem Konto hat
Deutschland vs. Schweden bei der Basketball-EM heute live: Wann ist Anwurf beim Gruppenspiel?
- Spiel: Deutschland vs. Schweden
- Wettbewerb: Basketball-EM, Gruppenphase
- Datum: 29. August 2025
- Uhrzeit: 12:30 Uhr
- Austragungsort: Nokia-areena (Tampere, Finnland)
Basketball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Schweden im Free-TV übertragen?
Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Vorrunden-Spiel gegen Schweden wird live auf RTL übertragen.
DBB-Team gegen Schweden heute live: Wird die Basketball-EM im Livestream übertragen?
Ja, MagentaSport zeigt das Spiel kostenlos im Livestream.
Zudem wird die Partie vom Streaming-Anbieter RTL+ übertragen. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Deutschland vs. Schweden bei der Basketball-EM heute live: Wo finde ich heute einen Liveticker zum Spiel?
Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Deutschland trifft auf Schweden: Übersicht zur Übertragung des DBB-EM-Spiels
- Begegnung: Deutschland vs. Schweden
- Datum und Uhrzeit: 29. August, 12:30 Uhr
- Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Mikko Riipinen (Schweden)
- Free-TV: RTL
- Livestream: MagentaSport, RTL+
- Liveticker: ran.de, ran-App