Das nächste Großturnier steht für die deutschen Basketball-Herren an. Im zweiten Gruppenspiel der Basketball-EM trifft die DBB-Auswahl auf Schweden. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Für die deutsche Nationalmannschaft das nächste Turnier-Highlight auf dem Programm: die Basketball-Europameisterschaft. Vom 27. August bis 14. September 2025 wird in Finnland, Lettland, Polen und Zypern die FIBA EuroBasket 2025 ausgetragen.

Bei der letzten Edition des Turniers holte die deutsche Basketball-Nationalmannschaft 2022 die Bronzemedaille. 1993 gelang Deutschland sensationell der erste und bisher letzte EM-Triumph.

Nun gehört das Team mit Dennis Schröder und Franz Wagner neben Frankreich und Serbien erneut zum Favoritenkreis.

Nach dem Auftakt gegen Montenegro steht im zweiten Vorrunden-Spiel das Duell gegen Schweden an.

Wann ist der Anwurf der Partie? Wird das Spiel im Free-TV übertragen? Wo gibt es einen Livestream? Und wo kann man das Duell im Liveticker verfolgen? ran hat alle Informationen zum deutschen Auftakt bei der Basketball-EM gesammelt.