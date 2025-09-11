Anzeige

Anzeige

DBB: Dennis Schröder nach Sieg über Slowenien: "Gab viel Flopping und Reden"

Anzeige

Anzeige

Luka Doncic legt sich auch in der NBA mit den Schiedsrichtern an Fast jede Entscheidung der Schiedsrichter wurde von ihm kommentiert, mit Gesten untermalt und minutenlang hinterfragt. Bereits nach knapp zwei Minuten holte sich Doncic sein erstes technisches Foul ab, hörte aber dennoch nicht auf, sich über jede Szene und Entscheidung aufzuregen. Dabei wäre der Star der Los Angeles Lakers bei einem zweiten technischen Foul raus gewesen, hätte seinem Team nicht mehr helfen können. Es sind Szenen, die für den geneigten Fan nichts Neues sind. Auch in der NBA legte sich Doncic in der Vergangenheit bereits häufig mit den Referees an. Laut "Fox Sports" sammelte er seit 2018 94 technische Fouls in der besten Liga der Welt. Das ist schlichtweg unprofessionell. Doncic muss endlich verstehen: Ein Superstar, der sich permanent mit den Referees anlegt, schwächt vor allem sich selbst UND seine Mannschaft. Wenn der Anführer kontinuierlich mit den Offiziellen beschäftigt ist, sendet das ein fatales Signal. Gerade in einem K.o.-Spiel gegen einen Gegner wie Deutschland kann man es sich schlicht nicht leisten, Kraft in endlosen Wortgefechten zu verschwenden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen