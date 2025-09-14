Die deutschen Basketballer stehen im EM-Finale und können damit nach dem WM-Titel auch die Champions in Europa werden. ran zeigt den Liveticker zum EM-Finale zwischen Deutschland und der Türkei. Gelingt den deutschen Basketballern am Sonntagabend in der lettischen Hauptstadt Riga der nächste große Wurf? Das DBB-Team, amtierender Weltmeister, kämpft in Riga nun auch um den EM-Titel. Im Finale trifft Deutschland in der Xiaomi Arena auf die türkische Basketball-Nationalmannschaft. Basketball-EM 2025 heute live: Übertragung vom Finale Deutschland vs. Türkei im Free-TV und im Livestream

DBB-Kapitän Dennis Schröder schwärmt: Ein Erfolgsteam auf "Klassenfahrt" Auf dem Weg ins Endspiel der Basketball-EM 2025 gewann Deutschland um Kapitän Dennis Schröder unter anderem gegen Slowenien im Viertelfinale (99:91) und warf damit Luka Doncic aus dem Turnier. Im Halbfinale behielt Deutschland gegen Finnland mit 98:86 die Oberhand.

Die Türkei feierte derweil im Halbfinale einen klaren 94:68-Erfolg gegen Griechenland, davor warf man im Viertelfinale Polen mit 91:77 aus dem EM-Turnier. Für Deutschland geht es am Sonntag nun um den ersten EM-Titel seit 1993, für die Türkei um den ersten der Geschichte. ran zeigt den Liveticker rund um das EM-Finale zwischen Deutschland und der Türkei.

+++ Update, 17:51 Uhr: Türkische Topspiele in der Süper Lig wegen EM-Finale verschoben +++ Damit die türkischen Fans am Sonntag sowohl den Fußball in der Süper Lig als auch das EM-Finae verfolgen können, hat der Fußballverband TFF eingegriffen. So wurde die Partie zwischen Fenerbahce und Trabzonspor vorverlegt, sodass die Begegnung bereits zum 18 Uhr beginnt und bis zum Anfang des EM-Finals zu Ende sein wird. Auch die Süper-Lig-Begegnung zwischen Gaziantep FK und Kocaelispor beginnt entsprechend eine Stunde eher und zeitgleich zur Partie zwischen Fenerbahce und Trabzonspor.

+++ Update, 16:30 Uhr: Türkei feuert Social-Media-Mitarbeiter vor dem Finale +++ Beim türkischen Verband gab es vor dem Finale einen kuriosen Rauswurf. Ein Mitarbeiter aus dem Social-Media-Bereich muss nach einem Instagram-Post seinen Platz räumen. "No Mercy" ("keine Gnade“) schrieb er zu einem bearbeiteten Bild von Cedi Osman, der über Griechenlands Giannis Antetokounmpo flog. Die Griechen, die im Halbfinale gegen die Türkei ausschieden, beschwerten sich nach dem Post des türkischen Verbandes beim europäischen Basketballverband FIBA.

"Diese Person hat den Post nachts gegen 2 Uhr gemacht, ohne dass jemand davon wusste. Als der türkische Verband davon erfahren hat, hat er diese Person sofort entlassen", bestätigte der türkische Nationaltrainer Ergin Ataman auf der Pressekonferenz vor dem Finale gegen Deutschland. Kurze Zeit später wurde der Post wieder gelöscht. "Das war einfach kein guter Post, aber unglücklicherweise passiert so etwas bei Social Media", sagte Ataman.

