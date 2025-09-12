Anzeige
Basketball-EM

Basketball-EM: Türkei fegt Griechenland aus dem Turnier – Deutschlands Finalgegner steht fest

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 21:45 Uhr
  • SID

Die Türkei hat Griechenland im Halbfinale deutlich besiegt und zieht ins EM-Finale ein. Damit steht der Finalgegner für Deutschland fest.

Die Türkei ist der Gegner der deutschen Weltmeister im Finale der Basketball-Europameisterschaft.

Das Team um den NBA-Jungstar Alperen Sengün von den Houston Rockets fertigte Ausnahmeathlet Giannis Antetokounmpo und seine Griechen im Halbfinale am Freitag unerwartet deutlich mit 94:68 (49:31) ab.

Am Sonntag (ab 20.00 Uhr im Liveticker) spielen die Türken im Endspiel von Riga gegen Deutschland um ihren ersten EM-Titel.

Anzeige
Anzeige

Giannis Antetokounmpo schwächelt, Türkei überzeugt

Bester Werfer der Türkei war Ercan Osmani mit 28 Punkten, Sengün kam auf 15 Zähler und zwölf Rebounds.

Antetokounmpo verbuchte bei einem für seine Verhältnisse schwachen Auftritt letztlich zwölf Punkte und ebenfalls zwölf Rebounds. In der gesamten ersten Hälfte hatte der Star der Milwaukee Bucks nur vier Zähler erzielt.

Die Deutschen treffen derweil zum zweiten Mal in diesem Sommer auf die Mannschaft von Trainer-Ikone Ergin Ataman. Bereits während der Vorbereitung hatten Dennis Schröder und Co. die Türkei im Halbfinale des Supercups in München knapp mit 73:71 bezwungen, sich jedoch lange Zeit schwergetan.

Für die Türken ist es die zweite Teilnahme an einem EM-Finale. Im Jahr 2001 hatten sie bei ihrem Heimturnier das Spiel um Gold gegen Jugoslawien verloren.

Anzeige
Mehr News und Videos
Dennis Schröder spielt mit dem Weltmeister um Gold
News

Merz gratuliert Basketballern: "Begeistert ein ganzes Land"

  • 12.09.2025
  • 21:43 Uhr
imago images 1065995443
News

Basketball-EM 2025 heute live: Übertragung im Free-TV, und Livestream

  • 12.09.2025
  • 20:20 Uhr
imago images 1066293682
News

Kommentar: Deutschland ist nicht mehr zu stoppen

  • 12.09.2025
  • 19:32 Uhr
Fiba EuroBasket 2025 : Spain vs Greece GIANNIS ANTETOKOUNMPO of Greece waves to fans. Spain plays against Greece for the Group C during the Group Phase of the Fiba EuroBasket 2025, Limassol, Cyprus...
News

Griechenland vs. Türkei heute live: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Halbfinals im TV, im Livestream und Liveticker - Türkei macht es deutlich

  • 12.09.2025
  • 18:22 Uhr
Basketball Riga 10.09.2025 DBB Länderspiel Männer Herren EuroBasket 2025 Viertelfinale Deutschland (GER) - Slowenien (SLO) Tristan Da Silva (Deutschland, No.05) Dennis Schröder Schroeder (Deutschla...
News

Deutschland vs. Finnland: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Halbfinals im TV, Livestream - DBB-Team im EuroBasket-Finale

  • 12.09.2025
  • 18:16 Uhr
imago images 1066292536
News

Finale! Deutschland greift nach EM-Gold

  • 12.09.2025
  • 17:53 Uhr
Basketball Riga 10.09.2025 DBB Länderspiel Männer Herren EuroBasket 2025 Viertelfinale Deutschland (GER) - Slowenien (SLO) Tristan Da Silva (Deutschland, No.05) Dennis Schröder Schroeder (Deutschla...
News

Finale der Basketball-EM 2025 live: Übertragung im TV, Livestream - wann findet das Endspiel statt?

  • 12.09.2025
  • 17:49 Uhr
2228367080
News

Kommentar: Werd endlich erwachsen, Luka!

  • 12.09.2025
  • 17:48 Uhr
Basketball Köln 23.08.2025 Testspiel Freundschaftsspiel DBB Länderspiel Männer Herren Deutschland (GER) - Spanien (ESP) Justus Hollatz (Deutschland, No.21) *** Basketball Cologne 23 08 2025 Test ma...
News

Basketball-EM: Verletzungsbedingter Ausfall bei Deutschland

  • 12.09.2025
  • 15:28 Uhr
Fußballer als Basketball-Fan: Sandro Wagner
News

Einer von "83 Millionen": Wagner schwärmt vom DBB-Team

  • 12.09.2025
  • 14:45 Uhr