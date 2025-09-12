Die Türkei hat Griechenland im Halbfinale deutlich besiegt und zieht ins EM-Finale ein. Damit steht der Finalgegner für Deutschland fest.

Die Türkei ist der Gegner der deutschen Weltmeister im Finale der Basketball-Europameisterschaft.

Das Team um den NBA-Jungstar Alperen Sengün von den Houston Rockets fertigte Ausnahmeathlet Giannis Antetokounmpo und seine Griechen im Halbfinale am Freitag unerwartet deutlich mit 94:68 (49:31) ab.

Am Sonntag (ab 20.00 Uhr im Liveticker) spielen die Türken im Endspiel von Riga gegen Deutschland um ihren ersten EM-Titel.