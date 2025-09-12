Jubel bei den deutschen Basketballern. Das DBB-Team erreicht nach einem Sieg gegen Finnland das EM-Finale und kann am Sonntag Geschichte schreiben.

Kaum hatten die Weltmeister den Sprung ins Goldspiel geschafft, meldete sich Dirk Nowitzki völlig euphorisch zu Wort. "Finaaaale!!!", schrieb das Basketballidol nach der Schlusssirene bei "X", nur ein Schritt fehlt dem deutschen Nationalteam bei der EuroBasket noch zum nächsten Titelgewinn.

Die Mannschaft um den einmal mehr glänzend aufgelegten Kapitän Dennis Schröder schaltete das Überraschungsteam Finnland nach dem klaren Sieg in der Vorrunde beim Wiedersehen im Halbfinale mit 98:86 (61:47) aus, am Sonntag (ab 20.00 Uhr im Liveticker) geht es in Riga bei der dritten Teilnahme an einem EM-Endspiel gegen Griechenland oder die Türkei.

"Wir wollen noch ein Spiel gewinnen und die Goldmedaille nach Deutschland bringen", sagte Schröder, dem mit 26 Punkten und zwölf Assists ein Double-Double gelang, bei "RTL". "Wir haben unser Minimalziel erreicht", meinte Daniel Theis bei "MagentaSport", Trainer Alan Ibrahimagic blickte derweil schon Richtung Endspiel: "Wir sind nicht fertig. Wir können uns kurz freuen."

In der lettischen Hauptstadt geht es für ein deutsches Team erstmals seit 20 Jahren wieder um EM-Gold. Und die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hat die Chance, einem erlesenen Kreis beizutreten. Nur die Sowjetunion (2x), Jugoslawien (4x) und Spanien (1x) haben es bislang geschafft, gleichzeitig Welt- und Europameister zu sein.