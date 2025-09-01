Anzeige
basketball

Basketball-EM: Verletzungsschock für Deutschland! WM-Held muss unters Messer und fällt für das komplette Turnier aus

  • Aktualisiert: 01.09.2025
  • 19:25 Uhr
  • SID

Deutschlands Basketballer müssen für den weiteren Verlauf der Europameisterschaft auf ihren Co-Kapitän verzichten.

Bittere Nachricht für Deutschlands Basketballer: Co-Kapitän Johannes Voigtmann wird für den Rest der Europameisterschaft verletzungsbedingt ausfallen. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag mit.

Bei den jüngsten Untersuchungen am Knie des 32-Jährigen wurde "ein Schaden festgestellt, der operativ behoben werden muss".

Anzeige
Anzeige

Basketball-EM: Voigtmann reiste schon am Sonntag zu Untersuchungen nach München

Der Center war wegen der Blessur bereits am Sonntag aus dem finnischen EM-Spielort Tampere nach München geflogen, um sich dort weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Ursprünglich war Voigtmann für Dienstagmorgen zurück in Finnland erwartet worden.

Der Profi von Bayern München hatte am vergangenen Mittwoch zum EM-Auftakt gegen Montenegro und in der dritten Gruppenpartie am Samstag gegen Litauen gespielt, beim Auftritt dazwischen gegen Schweden war er geschont worden.

Die Deutschen, die am Montag beim 120:57 gegen Großbritannien den vierten Sieg im vierten Spiel einfuhren, sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Am Mittwoch (ab 19:30 im Liveticker) trifft das DBB-Team zum Abschluss der Vorrunde auf den finnischen Gastgeber.

Anzeige
Mehr Basketball-News
Olympische Spiele Paris 2024 Basketball Paris 06.08.2024 Viertelfinale Männer Herren Deutschland (GER) - Griechenland (GRE) Dennis Schröder Schroeder (Deutschland, No.17) Schröder Schroder Jubel Da...
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 01.09.2025
  • 19:22 Uhr
Weltmeister um Theis überrollen Großbritannen
News

Basketball-EM: Deutschland mit Rekordsieg gegen Großbritannien

  • 01.09.2025
  • 19:20 Uhr
imago images 1065777864
News

Deutschland vs. England heute live: Basketball-EM - Übertragung im TV, Livestream, Liveticker

  • 01.09.2025
  • 17:54 Uhr
DBB-Kapitän Dennis Schröder
News

Basketball-EM 2025 live: Übertragung im Free-TV, und Livestream

  • 01.09.2025
  • 16:49 Uhr
Theis bei einer Pressekonferenz in Tampere
News

Theis über Großbritannien: "Gehen da nicht überheblich rein"

  • 01.09.2025
  • 06:05 Uhr
Luka Doncic dreht auf
News

Basketball-EM: Erster Sieg für Slowenien - Doncic mit Triple-Double

  • 31.08.2025
  • 16:46 Uhr
Voigtmann am Samstag im Gruppenspiel gegen Litauen
News

Basketballer ohne Voigtmann gegen Großbritannien

  • 31.08.2025
  • 15:08 Uhr
Sylvain Francisco (M.) wurde im Netz beleidigt
News

Basketball-EM: Auch Rassismus gegen Franzosen Francisco

  • 31.08.2025
  • 14:25 Uhr
Theis (r.) und Schröder kennen sich seit ihrer Jugend
News

Theis beeindruckt von Schröder: "Mental unglaublich stark"

  • 31.08.2025
  • 13:21 Uhr
GER, Türkish Airline Supercup, Basketball, Deutschland-Serbien 16.08.2025, SAP Garden, München, GER, Türkish Airline Supercup, Basketball, Deutschland-Serbien Ãlex Mumbru (Trainer, Deutschland) Â ...
News

Basketball-EM: Bundestrainer Mumbrú aus Klinik entlassen

  • 31.08.2025
  • 12:52 Uhr