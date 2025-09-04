Das DBB-Team liefert bei der EM die perfekte Gruppenphase. Kapitän Dennis Schröder sieht in der Entwicklung aber noch viel Luft nach oben.

Fünf Spiele, fünf Siege, allesamt klar, doch Dennis Schröder sieht den Weltmeister längst nicht am Ende seiner Entwicklung. "Da ist noch sehr viel Luft nach oben in meinen Augen", sagte der Kapitän nach dem erfolgreichen Vorrundenabschluss bei der Basketball-EM gegen Gastgeber Finnland (91:61): "Wir hatten gute Tage in Tampere, sollten aber trotzdem bodenständig bleiben, weiter auf uns schauen und versuchen, besser zu werden."

Erstmals in der Geschichte gewann eine Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) alle EM-Gruppenspiele. Am Samstag (ab 14.15 Uhr im Liveticker) wird es nach einer Pause ernst, im Achtelfinale geht es in Riga/Lettland gegen Außenseiter Portugal.

"Es ist geil, dass wir alle Spiele gewonnen haben in der Gruppenphase. Aber das hat uns noch nichts gebracht", so Schröder, "wir müssen fokussiert bleiben und ein neues Turnier starten." Das Team mache "die richtigen Steps", aber der Trainer wolle "eigentlich noch schneller spielen, will, dass wir noch mehr Offensiv-Rebounds holen."