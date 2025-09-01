Anzeige
Basketball-EM

Deutschland vs. England: Basketball-EM 2025 - Übertragung im TV, Livestream und im Liveticker - historischer Kantersieg!

  • Aktualisiert: 01.09.2025
  • 17:54 Uhr
  • ran.de

Inhalt

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist bei EM gegen England gefordert. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Update 01.09., 17:45 Uhr: DBB-Team feiert Kantersieg vs. Großbritannien

Nach dem Spaziergang tropfte Tristan da Silva der Schweiß aus den Haaren, den Rekordsieg des Weltmeisters genoss der unverhoffte Mann des Tages. "Es hat Bock gemacht", sagte der NBA-Profi zum 120:57 (58:31) über Außenseiter Großbritannien und war rundum glücklich, beim vierten Sieg im vierten Vorrundenspiel bei der EuroBasket hatte Topscorer da Silva mit seinem Team zum vierten Mal die 100-Punkte-Marke durchbrochen und bei der EuroBasket Kurs auf den Gruppensieg gehalten. Zum Abschluss geht es in der Staffel B am Mittwoch (19:30 Uhr im Liveticker) gegen Gastgeber Finnland.

So seht ihr Deutschland vs. GB live

Bei der Basketball-Europameisterschaft steht für die deutsche Nationalmannschaft das vierte von fünf Gruppenspielen auf dem Programm. Nach Siegen gegen Montenegro, Schweden und Litauen wartet am Montagnachmittag England (ab 15:30 Uhr im Liveticker).

Die DBB-Auswahl ist gegen die Mannschaft aus Großbritannien klarer Favorit. Nach drei Siegen und der bereits erfolgten Qualifikation für das Achtelfinale geht es für die deutsche Auswahl um Kapitän Dennis Schröder nun darum, die Tabellenspitze zu festigen, um im besten Fall Gruppensieger zu werden.

Vor allem Schröder, um den es im vergangenen Spiel noch einen Rassismus-Eklat gegeben hatte, dürfte hochmotiviert sein, eine Top-Leistung zu zeigen.

Gegen den ärgsten Verfolger Finnland - bislang ebenfalls mit drei Siegen aus drei Spielen - geht es übrigens am letzten Gruppenspieltag.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle Infos zur Basketball-EM

  • Spielplan der Basketball-EM

  • Tabellen der Basketball-EM

Deutschland vs. England bei der Basketball-EM: Wann ist Anwurf?

  • Spiel: Deutschland - England
  • Wettbewerb: Basketball-EM, Gruppenphase
  • Datum: 01. September 2025
  • Uhrzeit: 15:30 Uhr
  • Austragungsort: Nokia-areena (Tampere, Finnland)

Basketball-EM: Wird die Partie zwischen Deutschland und England im Free-TV gezeigt?

Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das vierte Gruppenspiel des DBB-Teams gegen England wird live auf RTL übertragen.

Basketball-EM: Gibt es zu Deutschland vs. England einen Livestream?

Ja, die Partie Deutschland vs. England wird bei Magenta Sport im kostenlosen Live-Stream gezeigt. Zudem überträgt Streaming-Anbieter RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

DBB-Team gegen England bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker?

Einen Live-Ticker zum Gruppenspiel zwischen Deutschland und England gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Deutschland vs. England: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels

  • Begegnung: Deutschland - England
  • Datum und Uhrzeit: 01. September, 15:30 Uhr
  • Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Marc Steutel (England)
  • Free-TV: RTL
  • Livestream: Magenta Sport, RTL+
  • Liveticker: ran.de, ran-App
