Dennis Schröder siegt mit Cavaliers bei den Mavericks

Dennis Schröder feiert mit den Cleveland Cavaliers einen klaren Sieg in Dallas. Der DBB-Kapitän spricht bereits über die Playoffs.

Der deutsche Basketball-Star Dennis Schröder erlebt in der NBA mit den Cleveland Cavaliers derzeit Sieg und Niederlage im steten Wechsel. Der Welt- und Europameister war in der Nacht zum Samstag mit acht Punkten am 138:105 bei den Dallas Mavericks beteiligt, am Sonntag kommt es direkt zur Revanche in Cleveland. Im Anschluss müssen die Cavaliers zu den Milwaukee Bucks.

Fünfmal haben die Cavs nun abwechselnd gewonnen und verloren, sie steuern als Vierter im Osten weiterhin auf die Playoffs zu. Überragender Mann im Team war diesmal Evan Mobley, der in nur 23 Minuten Spielzeit 29 Punkte machte.