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NBA

Dennis Schröder siegt mit Cavaliers bei den Mavericks

  • Aktualisiert: 14.03.2026
  • 06:56 Uhr
  • SID

Dennis Schröder feiert mit den Cleveland Cavaliers einen klaren Sieg in Dallas. Der DBB-Kapitän spricht bereits über die Playoffs.

Der deutsche Basketball-Star Dennis Schröder erlebt in der NBA mit den Cleveland Cavaliers derzeit Sieg und Niederlage im steten Wechsel. Der Welt- und Europameister war in der Nacht zum Samstag mit acht Punkten am 138:105 bei den Dallas Mavericks beteiligt, am Sonntag kommt es direkt zur Revanche in Cleveland. Im Anschluss müssen die Cavaliers zu den Milwaukee Bucks.

Fünfmal haben die Cavs nun abwechselnd gewonnen und verloren, sie steuern als Vierter im Osten weiterhin auf die Playoffs zu. Überragender Mann im Team war diesmal Evan Mobley, der in nur 23 Minuten Spielzeit 29 Punkte machte.

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Schröder peilt "Long Run durch die Playoffs" an

Für Schröder, der fünf Rebounds und sechs Assists sammelte, führt der Weg zum Titel nur über Konstanz. "Wir haben Chancen, auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen zusammenkommen, uns als Team ein bisschen mehr finden und konsequenter sein", sagte er zuletzt bei "Sky": "Und gesund bleiben ist das Wichtigste. Wenn wir das machen, werden wir einen Long Run durch die Playoffs haben."

Ariel Hukporti gewann mit den New York Knicks bei den Indiana Pacers 101:92, blieb aber in 13 Minuten Spielzeit ohne Punkt. Die Knicks sind im Osten Dritter.

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