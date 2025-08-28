Anzeige
Basketball-EM

Deutschland vs. Litauen jetzt live: Basketball-EM 2025 - Übertragung im TV, Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 30.08.2025
  • 13:12 Uhr
  • ran.de

Inhalt

Anzeige

Die Basketball-EM ist im vollen Gange. Im dritten Gruppenspiel trifft die DBB-Auswahl auf Litauen. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Für die deutschen Basketballes steht bei der EM 2025 das dritte von insgesamt fünf Gruppenspielen an. Nach dem Auftakt-Match gegen Montenegro (106:76) und dem zweiten Spiel gegen Schweden, wartet am Samstag, 30. August (ab 12:30 im LIVETICKER) Litauen.

Auf dem Papier ist das Litauen der stärkste Gegner bisher und wohl auch der Hauptkonkurrent um den Gruppensieg in Gruppe B. Der bekannteste Star der Litauer ist Jonas Valanciunas von den Denver Nuggets.

Das DBB-Team ist mit Dennis Schröder, Franz Wagner, Daniel Theis, Andreas Obst und Co. in Summe besser und breiter aufgestellt. Folgerichtig gehen die Männer von Alex Mumbru auch favorisiert in die Partie.

Im weiteren Verlauf der Gruppenphase warten noch die Spiele gegen Finnland und Großbritannien.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste zur Basketball-EM

  • Spielplan

  • Tabellen

  • So kommt ihr noch an Karten

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Deutschland vs. Litauen bei der Basketball-EM: Wann ist Anwurf beim EM-Auftakt?

  • Spiel: Deutschland - Litauen
  • Wettbewerb: Basketball-EM, Gruppenphase
  • Datum: 30. August 2025
  • Uhrzeit: 12:30 Uhr
  • Austragungsort: Nokia-areena (Tampere, Finnland)

Basketball-EM: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Litauen im Free-TV übertragen?

Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das dritte Gruppenspiel des DBB-Teams gegen Litauen wird live auf RTL übertragen.

Anzeige

DBB-Team gegen Litauen: Wird die Basketball-EM im Livestream übertragen?

Ja, die Partie Deutschland Litauen wird bei Magenta Sport im kostenlosen Live-Stream gezeigt. Zudem überträgt Streaming-Anbieter RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Deutschland vs. Litauen bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker zum Spiel?

Einen Live-Ticker zum Gruppenspiel zwischen Deutschland und Litauen gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige
Anzeige

Deutschland trifft auf Litauen: Übersicht zur Übertragung des DBB-EM-Spiels

  • Begegnung: Deutschland - Litauen
  • Datum und Uhrzeit: 30. August, 12:30 Uhr
  • Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Rimas Kurtinaitis (Litauen)
  • Free-TV: RTL
  • Livestream: Magenta Sport, RTL+
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Mehr News und Videos zum Basketball
Mit dem Weltmeister frühzeitig weiter: Dennis Schröder
News

Spektakel gegen Litauen - Basketballer schon im Achtelfinale

  • 30.08.2025
  • 14:25 Uhr
Kommt nach Berlin: Martynas Echodas
News

Alba holt Litauer Echodas: "Klassische Win-Win-Situation"

  • 30.08.2025
  • 11:22 Uhr
Schröder spielt bislang eine starke EM
News

Nur 22 Stunden Pause: Schröders Sauna-Vorbereitung auf Litauen

  • 30.08.2025
  • 05:39 Uhr
Litauen feiert zweiten Sieg
News

Bereit für Deutschland: Litauen gewinnt auch zweites EM-Spiel

  • 29.08.2025
  • 22:13 Uhr
Olympische Spiele Paris 2024 Basketball Paris 06.08.2024 Viertelfinale Männer Herren Deutschland (GER) - Griechenland (GRE) Dennis Schröder Schroeder (Deutschland, No.17) Schröder Schroder Jubel Da...
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 29.08.2025
  • 15:54 Uhr
FIN, Eurobasket 205, Basketball Europameisterschaft, Gruppe B, Mentenegro-Deutschland 27.08.2025, Nokia Arena, Tampere, FIN, Eurobasket 205, Basketball Europameisterschaft, Gruppe B, Mentenegro-Deu...
News

Basketball-EM heute live: Deutschland vs. Großbritannien im TV, Livestream und Liveticker

  • 29.08.2025
  • 15:52 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 29.08.2025
  • 15:51 Uhr
DBB-Kapitän Dennis Schröder
News

Basketball-EM 2025 live: Übertragung im Free-TV, und Livestream

  • 29.08.2025
  • 15:43 Uhr
Dennis Schröder
News

Souverän trotz Feueralarm - DBB-Stars feiern zweiten Sieg

  • 29.08.2025
  • 14:45 Uhr
Basketball Köln 23.08.2025 Testspiel Freundschaftsspiel DBB Länderspiel Männer Herren Deutschland (GER) - Spanien (ESP) Dennis Schröder Schroeder (Deutschland, No.17) Schröder Schroder Isaac Bonga ...
News

Basketball-EM heute live: Deutschland vs. Schweden im TV, Livestream und Liveticker - DBB-Team bezwingt Schweden

  • 29.08.2025
  • 14:27 Uhr