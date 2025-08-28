Basketball-EM
Deutschland vs. Litauen jetzt live: Basketball-EM 2025 - Übertragung im TV, Livestream und im Liveticker
- Aktualisiert: 30.08.2025
- 13:12 Uhr
- ran.de
Inhalt
- Deutschland vs. Litauen bei der Basketball-EM: Wann ist Anwurf beim EM-Auftakt?
- Basketball-EM: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Litauen im Free-TV übertragen?
- DBB-Team gegen Litauen: Wird die Basketball-EM im Livestream übertragen?
- Deutschland vs. Litauen bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker zum Spiel?
- Deutschland trifft auf Litauen: Übersicht zur Übertragung des DBB-EM-Spiels
Die Basketball-EM ist im vollen Gange. Im dritten Gruppenspiel trifft die DBB-Auswahl auf Litauen. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Für die deutschen Basketballes steht bei der EM 2025 das dritte von insgesamt fünf Gruppenspielen an. Nach dem Auftakt-Match gegen Montenegro (106:76) und dem zweiten Spiel gegen Schweden, wartet am Samstag, 30. August (ab 12:30 im LIVETICKER) Litauen.
Auf dem Papier ist das Litauen der stärkste Gegner bisher und wohl auch der Hauptkonkurrent um den Gruppensieg in Gruppe B. Der bekannteste Star der Litauer ist Jonas Valanciunas von den Denver Nuggets.
Das DBB-Team ist mit Dennis Schröder, Franz Wagner, Daniel Theis, Andreas Obst und Co. in Summe besser und breiter aufgestellt. Folgerichtig gehen die Männer von Alex Mumbru auch favorisiert in die Partie.
Im weiteren Verlauf der Gruppenphase warten noch die Spiele gegen Finnland und Großbritannien.
Das Wichtigste zur Basketball-EM
Externer Inhalt
Deutschland vs. Litauen bei der Basketball-EM: Wann ist Anwurf beim EM-Auftakt?
- Spiel: Deutschland - Litauen
- Wettbewerb: Basketball-EM, Gruppenphase
- Datum: 30. August 2025
- Uhrzeit: 12:30 Uhr
- Austragungsort: Nokia-areena (Tampere, Finnland)
Basketball-EM: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Litauen im Free-TV übertragen?
Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das dritte Gruppenspiel des DBB-Teams gegen Litauen wird live auf RTL übertragen.
DBB-Team gegen Litauen: Wird die Basketball-EM im Livestream übertragen?
Ja, die Partie Deutschland Litauen wird bei Magenta Sport im kostenlosen Live-Stream gezeigt. Zudem überträgt Streaming-Anbieter RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Deutschland vs. Litauen bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker zum Spiel?
Einen Live-Ticker zum Gruppenspiel zwischen Deutschland und Litauen gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Deutschland trifft auf Litauen: Übersicht zur Übertragung des DBB-EM-Spiels
- Begegnung: Deutschland - Litauen
- Datum und Uhrzeit: 30. August, 12:30 Uhr
- Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Rimas Kurtinaitis (Litauen)
- Free-TV: RTL
- Livestream: Magenta Sport, RTL+
- Liveticker: ran.de, ran-App