Deutschland vs. Slowenien: Basketball-EM 2025 Übertragung des Viertelfinals im TV, Livestream - Luca Doncic übt Schiedsrichter-Kritik
- Aktualisiert: 12.09.2025
- 10:09 Uhr
Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist im EM-Viertelfinale gegen Slowenien gefordert. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Update, 11.09., 10 Uhr: Luca Doncic kritisiert Schiedsrichter
Nach seiner Basketball-Gala mit bitterem Ende ließ Superstar Luka Doncic erstmal Dampf ab. "Ich bin wütend, 100 Prozent wütend", schimpfte der NBA-Profi völlig gefrustet nach dem Viertelfinal-Aus seiner Slowenen bei der EM: "Ich hätte im letzten Viertel mehr tun können, ich habe Würfe erzwungen, ich hätte in den entscheidenden Momenten besser sein können, ich habe nicht die richtigen Entscheidungen getroffen."
Doch Doncic beließ es nicht bei der Selbstkritik, nach dem 91:99 gegen Deutschland wurden vor allem die Schiedsrichter zur Zielscheibe der aufgestauten slowenischen Emotionen. "Ich habe mein erstes technisches Foul schon nach zwei Minuten bekommen, als ich 'Komm schon!' rief. So etwas sollte im Viertelfinale nicht passieren, egal, wer der Spieler ist", monierte Doncic: "Nicht einmal eine Verwarnung zu bekommen – ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was sich die Schiedsrichter dabei gedacht haben."
Auch interessant: Basketball-EM 2025: Luka Doncic muss nach Deutschland-Pleite endlich erwachsen werden - ein Kommentar
"Meine Jungs können erhobenen Hauptes nach Hause gehen. Das kann heute nicht jeder auf dem Parkett von sich behaupten", zischte Sloweniens Trainer Aleksander Sekulic in Richtung der Unparteiischen. Er und seine Spieler präsentierten sich in den Katakomben von Riga als schlechte Verlierer. Doncic, mit 39 Punkten, zehn Rebounds und sieben Assists überragender Akteur des Abends, verließ die EM-Bühne jedenfalls mächtig angefressen.
Der Ausnahmespieler von den Los Angeles Lakers hatte bereits zu Beginn des dritten Viertels mit vier Fouls am Rande der Disqualifikation gestanden. "So etwas ist mir in meinem ganzen Leben noch nie passiert", sagte Doncic. Dennoch sei er "stolz" auf sein Team.
So seht ihr Deutschland Slowenien live
Für die DBB-Auswahl geht es bei der Europameisterschaft 2025 nun in die heiße Phase.
Im Viertelfinale treffen Deutschlands Basketball-Stars um Kapitän Dennis Schröder am Mittwoch, 10. September 2025, auf Slowenien (ab 20:00 Uhr im Liveticker).
Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft tat sich aber am Sonntag im EM-Achtelfinale beim 85:58 (31:32)-Sieg lange unerwartet schwer. Erst im Schlussspurt setzt sich der Weltmeister gegen Portugal entscheidend ab.
Franz Wagner und Dennis Schröder (jeweils 16 Punkte) waren in der Arena Riga die besten Scorer für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die fast nichts von der Dreierlinie traf.
Bei Deutschlands Viertelfinal-Gegner Slowenien glänzte im Viertelfinale beim schwer erkämpften 84:77 (50:40) über Italien mal wieder NBA-Superstar Luka Doncic. Der Point Guard der Los Angeles Lakers führte Slowenien mit 42 Punkten zum Erfolg und damit in die Runde der letzten Acht.
ran fasst alle Infos zum Viertelfinale zwischen Deutschland und Slowenien zusammen.
Basketball-EM: Wird die Partie zwischen Deutschland und Slowenien heute live im Free-TV gezeigt?
Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Viertelfinale des DBB-Teams gegen Slowenien wird live auf RTL übertragen.
Basketball-EM: Gibt es zu Deutschland vs. Slowenien heute einen Livestream?
Ja, die Partie Deutschland vs. Slowenien wird bei Magenta Sport im kostenlosen Live-Stream gezeigt. Zudem überträgt Streaming-Anbieter RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
DBB-Team gegen Slowenien bei der Basketball-EM heute live: Wo finde ich einen Liveticker?
Einen Live-Ticker zum Achtelfinale zwischen Deutschland und Slowenien gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Deutschland vs. Slowenien heute live: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels
- Begegnung: Deutschland - Slowenien
- Datum und Uhrzeit: 10. September, 20:00 Uhr
- Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Aleksander Sekulic (Slowenien)
- Free-TV: RTL
- Livestream: Magenta Sport, RTL+
- Liveticker: ran.de, ran-App