Franz Wagner hat sich im NBA-Spiel gegen die New York Knicks am Knie verletzt. Ausgerechnet beim Duell um den Rebound mit Landsmann Ariel Hukporti verletzt sich der Deutsche.

Schock für die Orlando Magic und die deutschen Basketball-Fans: Welt- und Europameister Franz Wagner hat sich bei der 100:106-Niederlage gegen die New York Knicks am Sonntag am linken Knie verletzt und droht länger auszufallen.

Der 24-Jährige knickte im ersten Viertel nach einem versuchten Alley-oop-Anspiel unter dem Korb unglücklich um, hielt sich sofort das Knie und konnte das Parkett nicht aus eigener Kraft verlassen.

Orlando gab kurz darauf bekannt, dass der Berliner nicht mehr zurückkehren wird und nach der Rückkehr nach Florida intensiv untersucht werden soll. Über die genaue Diagnose und eine mögliche Ausfallzeit herrscht noch Unklarheit.