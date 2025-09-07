Anzeige
Basketball-EM

Deutschland vs. Slowenien heute Abend live: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Viertelfinals im TV, Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 10.09.2025
  • 16:19 Uhr
  • ran.de

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist im EM-Viertelfinale gegen Slowenien gefordert. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Für die DBB-Auswahl geht es bei der Europameisterschaft 2025 nun in die heiße Phase.

Im Viertelfinale treffen Deutschlands Basketball-Stars um Kapitän Dennis Schröder am Mittwoch, 10. September 2025, auf Slowenien (ab 20:00 Uhr im Liveticker).

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft tat sich aber am Sonntag im EM-Achtelfinale beim 85:58 (31:32)-Sieg lange unerwartet schwer. Erst im Schlussspurt setzt sich der Weltmeister gegen Portugal entscheidend ab.

Franz Wagner und Dennis Schröder (jeweils 16 Punkte) waren in der Arena Riga die besten Scorer für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die fast nichts von der Dreierlinie traf.

Bei Deutschlands Viertelfinal-Gegner Slowenien glänzte im Viertelfinale beim schwer erkämpften 84:77 (50:40) über Italien mal wieder NBA-Superstar Luka Doncic. Der Point Guard der Los Angeles Lakers führte Slowenien mit 42 Punkten zum Erfolg und damit in die Runde der letzten Acht.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

ran fasst alle Infos zum Viertelfinale zwischen Deutschland und Slowenien zusammen.

Anzeige

Achtelfinale - Deutschland vs. Slowenien bei der Basketball-EM: Wann ist heute Anwurf?

  • Begegnung: Deutschland - Slowenien
  • Wettbewerb: Basketball-EM, Viertelfinale
  • Datum: 10. September 2025
  • Uhrzeit: 20:00 Uhr
  • Austragungsort: Xiaomi Arēna (Riga, Lettland)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Basketball-EM: Wird die Partie zwischen Deutschland und Slowenien heute live im Free-TV gezeigt?

Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Viertelfinale des DBB-Teams gegen Slowenien wird live auf RTL übertragen.

Basketball-EM: Gibt es zu Deutschland vs. Slowenien heute einen Livestream?

Ja, die Partie Deutschland vs. Slowenien wird bei Magenta Sport im kostenlosen Live-Stream gezeigt. Zudem überträgt Streaming-Anbieter RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Anzeige

DBB-Team gegen Slowenien bei der Basketball-EM heute live: Wo finde ich einen Liveticker?

Einen Live-Ticker zum Achtelfinale zwischen Deutschland und Slowenien gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

Deutschland vs. Slowenien heute live: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels

  • Begegnung: Deutschland - Slowenien
  • Datum und Uhrzeit: 10. September, 20:00 Uhr
  • Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Aleksander Sekulic (Slowenien)
  • Free-TV: RTL
  • Livestream: Magenta Sport, RTL+
  • Liveticker: ran.de, ran-App
News und Videos zur Basketball-EM
250906 Franz Wagner of Germany during the FIBA Eurobasket 2025 championship round of 16 game between Germany and Portugal on September 6, 2025 in Riga. Photo: Maxim Thore BILDBYRAN kod MT MT0862 ba...
News

Experte warnt vor Doncic: "Nerven und müde machen"

  • 10.09.2025
  • 17:15 Uhr
Dennis Schröder
News

Basketball-EM 2025 heute live: Deutschlands mögliche Gegner bis ins Finale - der Turnierbaum der K.o.-Phase

  • 10.09.2025
  • 16:18 Uhr
imago images 1065995443
News

Basketball-EM 2025 heute live: Übertragung im Free-TV, und Livestream

  • 10.09.2025
  • 16:17 Uhr
imago images 1065777903
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 10.09.2025
  • 16:12 Uhr
Hollatz im Achtelfinale gegen Portugal
News

Hollatz: EM-Gegner "mit 30 Punkten aus der Halle klatschen"

  • 10.09.2025
  • 11:34 Uhr
Wagner (r.) beim Training in Riga
News

Wagner zu Doncic: "Einer alleine kann ihn nicht stoppen"

  • 10.09.2025
  • 05:36 Uhr
Antetokounmpo (r.) steht erstmals in einem EM-Halbfinale
News

Basketball-EM: Giannis mit Griechenland im Halbfinale

  • 09.09.2025
  • 22:10 Uhr
Sengün (l.) spielt in der NBA bei den Houston Rockets
News

Basketball-EM: Türkei erstmals seit 24 Jahren im Halbfinale

  • 09.09.2025
  • 17:53 Uhr
Luka Doncic vs. Deutschland
News

Doncic läuft heiß - aber hier hat das DBB-Team Vorteile

  • 09.09.2025
  • 14:46 Uhr
Mumbrú soll die Deutschen zum EM-Titel führen
News

Kommentar: Rückzug von Mumbru ein Zeichen von Mut und Stärke

  • 09.09.2025
  • 14:15 Uhr