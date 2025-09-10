Die deutschen Basketballer kämpfen bei der EM 2025 um den Titel. Im Viertelfinale wartet Slowenien um Luka Doncic. Im Interview mit ran verrät Ex-Nationalspieler Patrick Femerling, wie das DBB-Team den NBA-Star einbremsen kann. Von Dominik Hager Die deutschen Basketballer sind mit fünf Siegen durch die Vorrunde spaziert und haben auch gegen Portugal im Achtelfinale (85:58) nach einem durchwachsenen Beginn nichts anbrennen lassen. Im Viertelfinale wartet nun jedoch mit Slowenien ein absoluter Härtetest. Im Fokus steht hierbei natürlich NBA-Star Luka Doncic, der gegen Italien mit 42 Punkten eine Gala-Performance auf das Parkett gezaubert hat. Viertelfinale der Basketball-EM: Deutschland vs. Slowenien - ab 20 Uhr im Liveticker Im Interview mit ran spricht Ex-Nationalspieler Patrick Femerling unter anderem über die Schwierigkeiten, die mit dem Duell gegen Doncic und Co. einhergehen. Der 50-Jährige äußert sich außerdem zur mutigen Entscheidung von Bundestrainer Alex Mumbru und verdeutlicht seinen Respekt für den erkrankten deutschen Coach.

ran: Herr Femerling, das vergangene Spiel gegen Portugal war das erste EM-Match, bei dem Deutschland zumindest drei Viertel lang Probleme hatte. Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial? Patrick Femerling: Bei den Kleinigkeiten. Wir können ein bisschen besser am Offensiv- und am Defensiv-Rebound arbeiten, damit man nicht die zweiten Chancen zulässt. Diese Kleinigkeiten sind eben wichtig in Do-or-Die-Spielen. Ich fand allerdings, dass die deutsche Mannschaft das defensiv über weite Strecken gut gemacht hat - auch wenn der offensive Output nicht so beständig war. Am Ende haben die Portugiesen mit 58 Punkten auch eher wenig gescort. Die Defensive der Deutschen war schon ok.

Femerling: So muss man gegen Doncic spielen ran: Also geht es dann mehr darum, dass die Würfe auch fallen? Femerling: Ja, du willst natürlich treffen und merkst dann: ‘Ok, man trifft nicht und dann den nächsten Wurf wieder nicht‘. Natürlich ist das ein etwas merkwürdiges Gefühl, aber mehr für die Außenstehenden. Die Jungs hatten Vertrauen in ihre Würfe und haben das auch sehr konsequent gemacht. Es war einfach ein Tag, an dem man nicht viel trifft. Wenn du weiter intensiv spielst und weiter Druck machst, ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis die Würfe reinfallen oder etwas Gutes passiert. Ein Spiel ist traditionell selten nach fünf bis zehn oder 15 Minuten entschieden. Auf dem Niveau geht es darum, 40 Minuten durchzuziehen. Wer am Ende konzentrierter und konsequenter ist, hat dann einen Vorteil. Wagner zu Doncic: "Einer alleine kann ihn nicht stoppen"

Basketball-EM: Giannis mit Griechenland im Halbfinale ran: Jetzt wartet im Viertelfinale Slowenien mit Luka Doncic. Erwarten Sie, dass die Slowenen der erste richtig harte Brocken auf dem Weg in Richtung Finale werden können? Femerling: Auch die Litauer und Finnen waren keine leichten Gegner. Deutschland hat gegen die einfach exzellent gespielt. Slowenien ist eine super unangenehme Mannschaft, weil sie unorthodox spielen. Mit Luka Doncic haben sie einen Superstar aus der NBA, der immer scoren kann. Der ist einfach so gut, dass er immer eine Lösung findet. Im Spiel gegen Italien (42 Punkte) war es schon krass, wie er sich die Gegner zurechtgelegt und dann gemacht hat, was er wollte. Man muss ihm das Leben so schwer wie möglich machen, ihn zu vielen schlechteren Würfen zwingen und keine Fouls begehen. Er ist sehr clever darin, Fouls zu ziehen. Man muss ihn bearbeiten und in der Offense schnell spielen, damit er zurücklaufen muss und man ihn in eine Verteidigungssituation bringt, in der er physisch verteidigen muss. So kann man ihn müde machen, nerven und so wenig Rhythmus wie möglich geben. Man darf aber auch nicht die anderen Spieler vergessen, wie Muric oder Prepelic. Die wissen, wie sie sich bewegen müssen und dass Doncic ein exzellenter Passer ist. Es wird sicherlich kein leichter Gegner, weil sie viel lamentieren und diskutieren. Das ist deren Art zu spielen und das ist auch legitim.

Teamarbeit als Schlüssel zum DBB-Erfolg ran: Gibt es in der deutschen Defensive einen Spieler, der besonders in der Verantwortung steht, Doncic zu bremsen oder ist eher die Teamarbeit gefragt? Femerling: Es ist auf jeden Fall Teamarbeit. Wir haben ja lange Flügel, die das machen können und große Guards - würde ich fast schon sagen - mit Franz (Wagner), Isaac (Bonga) und Tristan (Da Silva). Es gibt Leute, die Länge mitbringen und große Spieler wie Thiemann und Theis, die switchen können. Notfalls kann auch Dennis mal einen anderen ‘Look‘ geben. Du kannst es nicht alleine schaffen und musst verschiedene Leute ausprobieren, um den Druck noch mehr aufbauen zu können. ran: In welchen Bereichen sehen Sie Deutschland im Vorteil gegenüber Slowenien? Femerling: Wir sind eine Mannschaft, die viel Länge und Größe mitbringt und trotzdem eine hohe Geschwindigkeit. Wir haben zwei NBA-Stars und zusätzlich mit Daniel Theis und Tristan Da Silva weitere NBA-Spieler. Die Qualitätsdichte ist wesentlich höher bei uns. Aber das ist alles nur Papier, bevor es auf dem Parkett passiert. Die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass die deutschen Spieler eine Qualität haben und ein hohes Maß an Motivation und Geschlossenheit besitzen. Auch die Situation mit Alex Mumbru, der durch seine Erkrankung nur noch auf der Bank dabei ist und nicht mehr ganz vorne steht, wird eine Mannschaft, die stabil ist, nicht beunruhigen, sondern weitermachen lassen und Motivation geben.

ran: Wie bewerten Sie den Schritt von Mumbru, der sich entschieden hat, die Verantwortung zu übertragen, und sich bis Turnierende ein Stück weit zurückziehen möchte? Femerling: Es war eine sehr mutige, sehr harte Entscheidung - und sehr ehrlich, vor allem gegenüber sich selbst. Jeder, der mal an einer Seitenlinie stand, sich für etwas engagiert und etwas lange vorbereitet hat und dann am Ende nicht in der Form mitmachen kann, wie es geplant war, weiß, dass es eine harte Entscheidung ist. Es ist emotional und scheiße, wenn man es auf gut deutsch sagen möchte. Dass er aber diese Entscheidung trifft und noch weiter dabei ist, ist extrem wichtig, weil er ein guter Trainer ist und der Mannschaft helfen kann und wird. Er hat lediglich jetzt nicht die Kraft, die ganze Zeit da vorne zu stehen. Ich finde es mutig und stark, das muss man honorieren.

