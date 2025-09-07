Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist im EM-Viertelfinale gegen Slowenien gefordert. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Für die DBB-Auswahl geht es bei der Europameisterschaft 2025 nun in die heiße Phase.

Im Viertelfinale treffen Deutschlands Basketball-Stars um Kapitän Dennis Schröder am Mittwoch, 10. September 2025, auf Slowenien (ab 20:00 Uhr im Liveticker).

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft tat sich aber am Sonntag im EM-Achtelfinale beim 85:58 (31:32)-Sieg lange unerwartet schwer. Erst im Schlussspurt setzt sich der Weltmeister gegen Portugal entscheidend ab.

Franz Wagner und Dennis Schröder (jeweils 16 Punkte) waren in der Arena Riga die besten Scorer für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die fast nichts von der Dreierlinie traf.

Bei Deutschlands Viertelfinal-Gegner Slowenien glänzte im Viertelfinale beim schwer erkämpften 84:77 (50:40) über Italien mal wieder NBA-Superstar Luka Doncic. Der Point Guard der Los Angeles Lakers führte Slowenien mit 42 Punkten zum Erfolg und damit in die Runde der letzten Acht.