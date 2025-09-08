Anzeige

Ibrahimagic soll Deutschland zum Titel führen Gegen Portugal fiel bereits auf, dass Mumbru sich mit fortlaufender Spielzeit immer mehr zurückzog, Auszeiten im Sitzen durchführte und Co-Trainer Alan Ibrahimagic mehr und mehr das Kommando übernahm. Zwar freute sich das DBB-Team über die Rückkehr von Mumbru und widmete diesem den Sieg, jedoch zeigte sich auch klar, dass diese Art Doppelrolle auf der Trainerbank zu Unruhe und Unsicherheiten in der Mannschaft führen kann. Fortan wird also wieder Ibrahimagic in der Hauptverantwortung stehen und das Team coachen. Dies hatte bereits in fünf Vorrundenspielen glänzend funktioniert. Mumbru weiß, dass das Team bei Ibrahimagic in guten Händen ist, jedoch macht es dies für den DBB-Coach nicht gerade leichter, loszulassen. Vielmehr benötigt man erstmal die Fähigkeit, sich einzugestehen, dass das Team auch ohne einen selbst erfolgreich arbeiten kann und jeder in gewissen Situationen auch entbehrlich ist.

Team-Erfolg im Vordergrund: Mumbru hat entscheidende Sache erkannt Wichtig ist, dass Mumbru jetzt nicht den Drang verspürt, der ganzen Welt zeigen zu müssen, dass das deutsche Team unter seiner Leitung noch besser spielt, sondern gemeinsam an einem Strang gezogen wird. Tatsächlich ist das keine einfache Situation, weil ein möglicher EM-Erfolg nun natürlich immer mehr mit Ibrahimagic und weniger mit Mumbru in Verbindung gebracht werden würde. Neid kann in diesem Zusammenhang schnell eine Rolle spielen. Selbst wenn Ibrahimagic das von Mumbru eingeführte System und die Spielphilosophie beibehalten hat, wird dieser mit jedem Sieg eine größere Nummer im deutschen Basketball. Ein EM-Titel könnte eine enorme Wucht mit sich bringen. Man könnte es Mumbru also nicht verübeln, wenn er seine Position als Cheftrainer in Gefahr sieht. Der 46-Jährige scheint aber erkannt zu haben, dass es nicht um die Frage "Mumbru oder Ibrahimagic?", sondern vielmehr um den deutschen Basketball und den EM-Titel geht.

Mumbru setzt auf Harmonie statt Machtkampf Folgerichtig steht der Plan für den weiteren EM-Verlauf nun auch fest. "Ich werde auf der Bank sitzen und von dort aus helfen. Wir im Trainerteam arbeiten weiterhin sehr eng zusammen, und ich glaube, dass dies der beste Weg für uns alle ist, um dem Team zum bestmöglichen Erfolg zu verhelfen", ist sich Mumbru sicher. "Harmonie statt Machtkampf", ist hier sicherlich die richtige Herangehensweise. Noch dazu hat diese den Vorteil, dass der Spanier seine Genesung leichter vorantreiben kann und sich nicht in körperliche Grenzbereiche begeben muss. Letztlich kann eben auch ein EM-Titel die Gesundheit nicht ersetzen - selbst wenn man bei diesem die zentrale Figur gewesen wäre.