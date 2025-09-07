Basketball-EM
Deutschland vs. Slowenien live: Viertelfinale der Basketball-EM 2025 - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker
- Aktualisiert: 08.09.2025
- 13:05 Uhr
- ran.de
Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist im EM-Viertelfinale gegen Slowenien gefordert. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Für die DBB-Auswahl geht es bei der Europameisterschaft 2025 nun in die heiße Phase.
Im Viertelfinale treffen Deutschlands Basketball-Stars um Kapitän Dennis Schröder am Mittwoch, 10. September 2025, auf Slowenien (ab 20:00 Uhr im Liveticker).
Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft tat sich aber am Sonntag im EM-Achtelfinale beim 85:58 (31:32)-Sieg lange unerwartet schwer. Erst im Schlussspurt setzt sich der Weltmeister gegen Portugal entscheidend ab.
Franz Wagner und Dennis Schröder (jeweils 16 Punkte) waren in der Arena Riga die besten Scorer für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die fast nichts von der Dreierlinie traf.
Bei Deutschlands Viertelfinal-Gegner Slowenien glänzte im Viertelfinale beim schwer erkämpften 84:77 (50:40) über Italien mal wieder NBA-Superstar Luka Doncic. Der Point Guard der Los Angeles Lakers führte Slowenien mit 42 Punkten zum Erfolg und damit in die Runde der letzten Acht.
Das Wichtigste in Kürze
ran fasst alle Infos zum Viertelfinale zwischen Deutschland und Slowenien zusammen.
Achtelfinale - Deutschland vs. Slowenien bei der Basketball-EM: Wann ist Anwurf?
- Begegnung: Deutschland - Slowenien
- Wettbewerb: Basketball-EM, Viertelfinale
- Datum: 10. September 2025
- Uhrzeit: 20:00 Uhr
- Austragungsort: Xiaomi Arēna (Riga, Lettland)
Externer Inhalt
Basketball-EM: Wird die Partie zwischen Deutschland und Slowenien im Free-TV gezeigt?
Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Viertelfinale des DBB-Teams gegen Slowenien wird live auf RTL übertragen.
Basketball-EM: Gibt es zu Deutschland vs. Slowenien einen Livestream?
Ja, die Partie Deutschland vs. Slowenien wird bei Magenta Sport im kostenlosen Live-Stream gezeigt. Zudem überträgt Streaming-Anbieter RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
DBB-Team gegen Slowenien bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker?
Einen Live-Ticker zum Achtelfinale zwischen Deutschland und Slowenien gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Deutschland vs. Slowenien: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels
- Begegnung: Deutschland - Slowenien
- Datum und Uhrzeit: 10. September, 20:00 Uhr
- Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Aleksander Sekulic (Slowenien)
- Free-TV: RTL
- Livestream: Magenta Sport, RTL+
- Liveticker: ran.de, ran-App