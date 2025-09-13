Die Europa-Pläne der NBA sind längst kein Geheimnis mehr. Der Boss der FIBA Europe glaubt fest an eine Umsetzung - und das schon bald.

Präsident Jorge Garbajosa vom europäischen Basketball-Verband FIBA Europe glaubt fest an den Aufbau einer NBA Europe. "Das wird passieren. Das ist ganz klar. Es ist nicht leicht, so einen großen Wettbewerb aufzubauen, wie es die NBA in Europa tun will. Das wird etwas dauern. Aber es wird passieren", betonte der spanische Ex-Profi bei einer Pressekonferenz am Samstag in Riga.

Und weiter: "Wie und wann das geschieht, werden wir sehen. Aber das wird passieren. In manchen Ausblicken wird von 2027 gesprochen. Ich denke, dass das ein gutes Jahr ist. Aber die NBA arbeitet daran. Wir sind ihre Partner."

Die NBA hatte die Planung hinsichtlich der Schaffung eines Ablegers in Europa im vergangenen März verkündet. Derzeit gilt die unabhängig von der FIBA organisierte EuroLeague als Königsklasse im europäischen Klub-Basketball, in der auch der deutsche Meister Bayern München startet. Der Vorzeigewettbewerb der FIBA ist aktuell die Champions League, in der künftig Alba Berlin startet.

Garbajosa zeigte sich indessen nach den Erfahrungen mit Verletzungen bei der laufenden Basketball-EM offen dafür, über eine Vergrößerung der Kader zu diskutieren. "Wir können uns vorstellen, darüber zu sprechen, Spieler zu haben, die als Ersatz fungieren können. Bei potenziellen Verletzungen", sagte er.