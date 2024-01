Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert schaut lieber NHL als NBA

Anzeige

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert steht mitten in der Nacht auf, um sich Spiele in der NHL anzuschauen. Für die NBA tut er das normalerweise nicht.

von Oliver Jensen

Gordon Herbert hat als Basketball-Bundestrainer mit dafür gesorgt, dass die deutsche Nationalmannschaft mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft den größten Erfolg ihrer Geschichte feierte.

Privat allerdings interessiert er sich mehr für Eishockey als für Basketball. "Bis ich den Job bei der deutschen Nationalmannschaft angenommen habe, habe ich mehr Eishockey als NBA gesehen", gab der 64-Jährige im Interview mit der Zeitschrift "Basket" zu.

Dies sei teilweise heute noch so, wie er verrät: "Ich stehe immer noch um vier Uhr morgens auf und schaue mir die Vancouver Canucks an. Aber ich stehe nicht mehr um vier Uhr morgens auf und schaue mir NBA-Spiele an."