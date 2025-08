NBA: Doncic verlängert bei den Lakers

NBA-Star Luka Doncic hat seinen Vertrag bei den Los Angeles Lakers verlängert. Das gab der Slowene am Samstag via X bekannt, ohne eine Laufzeit zu nennen. ESPN vermeldete einen Dreijahres-Deal unter Berufung auf Doncics Agenten. Der fünfmalige Allstar wird demnach in den kommenden drei Jahren insgesamt 165 Millionen US-Dollar (etwa 142 Millionen Euro) verdienen und näher an die NBA-Topverdiener um Steph Curry, dem bestbezahlten Profi der kommenden Saison, heranrücken.

"Das ist erst der Anfang. Ich freue mich auf die Zukunft und darauf, mit diesem Team weiterhin etwas Besonderes aufzubauen", wird Doncic, der im Februar nach einem Blockbuster-Trade nach Kalifornien kam, in der Mitteilung zitiert. Es sei ein "bedeutender Moment für unsere Franchise", sagte Rob Pelinka, General Manager der Lakers: "Luka ist ein absoluter Killer auf dem Spielfeld und verbindet dies mit einer einzigartigen Großzügigkeit und Fürsorge für die Gemeinschaft", ergänzte Pelinka.

Doncic teilte im Rahmen des Deals mit, dass seine Stiftung fünf Millionen Dollar aufwenden will, um 77 jungen Sportlern im Alter von 12 bis 15 Jahren finanziell unter die Arme zu greifen und deren Karriere zu unterstützen.

Doncic erzielte in der vergangenen Saison bei den Mavericks und Lakers in 50 Spielen, so wenige wie nie zuvor in seiner Karriere, durchschnittlich 28,2 Punkte, 8,2 Rebounds und 7,7 Assists. Nach seinem Debüt für das Team am 10. Februar führte er die Lakers in Punkten, Rebounds, Assists, Steals und 3-Punkte-Würfen pro Spiel an.

Die Dallas Mavericks hatten den Slowenen für den zehnmaligen Allstar Anthony Davis nach Kalifornien abgegeben. Dallas' General Manager Nico Harrison stand nach dem Deal seines Superstars heftig in der Kritik.