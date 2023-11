Dallas Mavericks entzaubern Orlando Magic und Wagner-Brüder

Franz Wagner hatte einen eher schwächeren Abend. Mit zwölf Punkten, fünf Rebounds (alle in der Defense) und vier Assists war er nicht so dominant, wie er es bereits gezeigt hat. Dafür war sein Bruder treffsicherer: Moritz lieferte neben 19 Punkten auch fünf Rebounds. Bester Scorer der Magic war Paolo Banchero mit 22 Zählern.

Jokic führt Nuggets zu nächstem Sieg

Die Denver Nuggets dominieren weiter den Westen. Gegen die New Orleans Pelicans gewann der amtierende Champion mit 134:116.

Währenddessen arbeitet Nikola Jokic an seinem persönlichen MVP-Case. Der Serbe, der die WM verpasste, legte mit 35 Punkten, 14 Rebounds und zwölf Assists erneut ein Triple-Double auf. Nummer 124 seiner Karriere! Auch Aaron Gordon gelang ein Double-Double.

Knapp an einem Triple-Double vorbei schrammte der ehemalige First Overall Pick Zion Williamson vorbei. In 37 Minuten gelangen ihm 20 Punkte, zehn Rebounds und neun Assists. Bester Pelicans-Scorer war Jordan Hawkins mit 31 Punkten.