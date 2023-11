Die Spielmacher-Qualitäten des Braunschweigers und sein Biss in der Defensive sind gerade für seine jungen Teamkollegen unersetzlich.

Dass Schröder ein Team zum Erfolg führen kann, hat er bei der Weltmeisterschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In seiner elften Saison entwickelt sich der 30-Jährige jetzt auch endlich zum Unterschiedsspieler in der NBA.

Deutschlands WM-MVP kam auf starke 24 Punkte und sechs Assists. Nur Teamkollege Scottie Barnes war an diesem Abend mit 30 Punkten noch treffsicherer.

Den Toronto Raptors gelingt in der NBA ein Comeback-Sieg gegen die San Antonio Spurs. Dennis Schröder hat daran großen Anteil. Der DBB-Held entwickelt sich in der NBA zum Unterschiedsspieler. Ein Kommentar.

Zu Recht ist er in Toronto als Starter unumstritten. Schröder zeigt, dass er Vertrauen mit guter Leistung zurückzahlt. Und das bekommt er jetzt endlich.

Wie auch in der Nationalmannschaft entwickelt sich Schröder immer mehr vom Egoisten zum Teamplayer. Seine durchschnittlich 8,9 Assists pro Spiel sind der fünftbeste Wert der NBA. Damit hat er seinen bisherigen Karrieredurchschnitt von 4,7 Vorlagen fast verdoppelt.

NBA: Schröder spielt nach WM-Titel befreit auf

Nach der WM betonte der 30-Jährige, er müsse jetzt "niemandem mehr etwas beweisen". Mit diesem Selbstverständnis tritt er jetzt auch in der NBA auf, übernimmt in kritischen Phasen Verantwortung und spornt den Rest seines Teams an.

Alleine kann der Deutsche sein Team nicht in die Playoffs führen. Aber mit Pascal Siakam, Barnes und O.G. Anunoby bildet er das Grundgerüst für zukünftigen Erfolg. Nur Barnes hat den Ball öfter in den Händen - Schröder ist als Point Guard der Motor im Raptors-Spiel.

Der Deutsche spricht Schwächen seiner Mannschaft schonungslos an, er weiß, welche Knöpfe er bei seinen Kollegen drücken muss, um sie zu Bestleistungen zu treiben. Charakteristiken eines Anführers. Der WM-Titel verleiht ihm die dafür nötige Glaubwürdigkeit.