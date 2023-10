NBA: Niederlage für Schröder - Theis nur Zuschauer

Der deutsche Ergänzungsspieler kam beim 87:96 bei den New Orleans Pelicans auf vier Punkte, drei Rebounds und einen Assist.

Auch Isiah Hartenstein steht mit den New York Knicks nach drei Saisonspielen in der nordamerikanischen Profiliga bei zwei Niederlagen.

Trotz eines Double-Double hat Basketball-Weltmeister Dennis Schröder die zweite Niederlage in Folge seiner Toronto Raptors nicht verhindern können.

Zach Lavine von den Chicago Bulls erzielte mit 51 Punkten zwar einen Karrierebestwert, am Ende stand aus Sicht der Bulls dennoch ein 102:118 bei den Detroit Pistons.

Bei ranNBA geht es bereits am Sonntag weiter: Wir übertragen ab 20 Uhr unser NBA-Magazin "Jump ran" und direkt im Anschluss Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder - live auf ProSieben MAXX, auf ran.de, in der ran App und auf Joyn.