Detroit Pistons: Isaiah Stewart nach Schlag gegen Suns-Star Drew Eubanks für drei Spiele gesperrt

US-amerikanischen Medien zufolge wurde Isaiah Stewart nach einem Schlag gegen Drew Eubanks verhaftet und nun für drei Spiele gesperrt. Der Vorfall ereignete sich demnach vor der NBA-Partie der Detroit Pistons gegen die Phoenix Suns.

Isaiah Stewart von den Detroit Pistons wurde laut US-Medien von der Polizei in Gewahrsam genommen und anschließend wieder freigelassen, nachdem er zuvor Drew Eubanks von den Phoenix Suns ins Gesicht geschlagen hatte.

Nun steht seine Sperre fest. Laut "ESPN" wird der Center für nur drei Spiele gesperrt. Diese milde Strafe kann als Überraschung gesehen werden. Stewart ist in der Vergangenheit schon des öfteren negativ aufgefallen und hätte sich über eine höhere Strafe sicher nicht beschweren können.

Der Vorfall ereignete sich demnach vor dem Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, das die Suns mit 116:100 für sich entschieden.

"Diesen Quellen zufolge gingen Stewart und Eubanks Brust an Brust, bevor ein Schlag auf Eubanks' Lippenbereich traf. Die Polizei musste eingreifen, um die beiden zu trennen, und wurde zum Tatort gerufen. Es wird erwartet, dass die NBA Filmmaterial zur Überprüfung erhält", heißt es in einem Bericht von "The Athletic".

Beide Teams gaben im Anschluss Statements ab, die Pistons schrieben: "Uns ist der Vorfall zwischen Isaiah Stewart und Drew Eubanks vor dem Spiel heute Abend bekannt. Wir sind dabei, Informationen über den Vorfall und seinen Auslöser zu sammeln und der NBA und den örtlichen Behörden zu berichten."