Die Detroit Pistons und die Washington Wizards haben am Sonntag in der NBA ( jeden Samstag und Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de ) einen großen Trade mit mehreren Spielern abgeschlossen.

Bagley, der Nummer-2-Pick des NBA-Draft 2018, verbucht durchschnittlich 10,2 Punkte in 18,4 Minuten und befindet sich in der zweiten Saison seines Dreijahresvertrags über 37,5 Millionen US-Dollar. Livers erzielt 5,0 Punkte pro Spiel und ist nach dieser Saison ein Restricted Free Agent.

Durch diesen Trade schafft sich Detroit Cap Space für die kommende Offseason. Die Pistons, die den letzten Platz in der Eastern Conference belegen, könnten für die Saison 2024/2025 möglicherweise bis zu 60 Millionen US-Dollar an Spielraum unter der Gehalts-Obergrenze haben.

Für die beiden Neuzugänge dürfte Detroit eher eine Durchgangsstation sein. Gallinari verpasste die gesamte vergangene Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses und erzielt in dieser Saison durchschnittlich 7,0 Punkte in 14,8 Minuten. Muscala kam in 24 Spielen von der Bank und erzielt im Schnitt 4,0 Punkte. Beide Spieler sind nach dieser Saison Free Agents.