Der NBA Draft 2025 steht an. Cooper Flagg gilt als wahrscheinlicher Nummer-1-Pick der Dallas Mavericks. Hier erfahrt ihr alles zu den Top-Talenten, zum Ablauf und zur TV-Übertragung. Der NBA Draft 2025 steht bevor und ist ein Muss für Basketball-Fans weltweit. An der Spitze der Klasse steht Cooper Flagg, das Ausnahmetalent, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Nr.-1-Pick von den Dallas Mavericks gedraftet wird. Hier erfährst du alles zu Datum, Uhrzeit, TV- und Streaming-Übertragung, potenziellen deutschen Talenten und den Top-Prospects!

NBA Draft 2025 heute Nacht: Wo und wann findet die Talente-Auswahl statt? Der NBA-Draft 2025 wird am Mittwoch, 25. Juni 2025, in Brooklyn, New York, im Barclays Center ausgetragen. Die erste Runde beginnt um 20:00 Uhr ET (deutsche Zeit: 02:00 Uhr CEST am 26. Juni). Im Anschluss folgt die 2. Runde.

Vor dem NBA-Draft: Bundesliga-Talent sorgt für Eklat Vor dem NBA-Draft gibt es Ärger um ein Bundesliga-Talent. In den BBL-Playoffs muss ratiopharm Ulm in Spiel 4 und auch in einem möglichen Spiel 5. gegen den FC Bayern München auf Noa Essengue verzichten. Das 18-jährige französische Top-Talent gilt als Draft-Kandidat und hat sein Team mitten in der Serie verlassen, um beim Mega-Event vor Ort zu sein. Teamkollege Ben Saraf könnte ebenfalls beim Draft vom Board gehen. Anders als Essengue entschied sich der 20-jährige Israeli jedoch zu bleiben. Sein Team kommentierte die Entscheidungen beider Spieler nicht, betonte jedoch im Vorfeld, sie zu akzeptieren und respektieren.

NBA Draft heute live: Übertragung im TV und Livestream In Deutschland wird das NBA-Event nur vom Streaming-Anbieter DAZN live übertragen. Um den Sender im TV oder im Stream zu empfangen, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Wie funktioniert der Draft? Der NBA-Draft ist ein jährliches Event, bei dem die 30 NBA-Teams Nachwuchsspieler auswählen, die ihre Karriere in der Liga beginnen. Der Draft besteht aus zwei Runden mit insgesamt 59 Picks (die New York Knicks haben ihren Zweitrunden-Pick 2025 wegen Verstößen gegen die Free-Agency-Regeln verwirkt). Draft-Lottery: Vor dem Draft (am 12. Mai 2025) wird die Reihenfolge der ersten 14 Picks (Lottery-Picks) durch eine Lotterie bestimmt. Teams mit schlechteren Bilanzen haben höhere Chancen auf Top-Picks. Erste Runde: Jedes der 30 Teams wählt einen Spieler, wobei die Reihenfolge durch die Lotterie und die reguläre Saison bestimmt wird. Teams haben bis zu fünf Minuten pro Pick. Zweite Runde: Erneut 29 Picks in umgekehrter Reihenfolge der regulären Saison (mit Ausnahmen durch Trades). Pre-Draft-Prozess: Spieler nehmen am NBA Draft Combine (z. B. in Chicago, Mai 2025) teil, wo sie durch Messungen, athletische Tests, Interviews und 5-gegen-5-Spiele bewertet werden. Internationale Spieler wie Noa Essengue besuchen oft separate Combines (z. B. in Treviso, Italien).

Wer hat den Nummer-1-Pick im Draft 2025? Die Dallas Mavericks. Die Draft-Lottery 2025 brachte überraschende Ergebnisse, insbesondere den Sieg der Mavericks, die mit nur 1,8 % Chance den Nr.-1-Pick sicherten.

Copper Flagg und die Top-Talente des NBA Draft 2025 Mit Cooper Flagg als nahezu sicherem Nr.-1-Pick, potenziellen deutschen Talenten und möglichen Draft-Trades bietet der NBA-Draft 2025 Dramatik pur. Teams wie die Mavericks, Spurs und 76ers bauen ihre Zukunft, während junge Spieler ihren NBA-Traum leben. Cooper Flagg (F, Duke): Der unumstrittene Nr.-1-Pick mit All-Star-Potenzial (mehr dazu weiter unten). Dylan Harper (G, Rutgers): Ein großer Guard mit Scoring- und Playmaking-Fähigkeiten, verglichen mit Jalen Brunson. Ideal für die Spurs trotz ihrer Guard-Tiefe. Ace Bailey (SG/SF, Rutgers): Athletischer Scorer mit Potenzial, aber noch ungeschliffen im Ballhandling. VJ Edgecombe (G, Baylor): Explosiver Guard mit Scoring-Vielseitigkeit. Jeremiah Fears (G, Oklahoma): Dynamischer Combo-Guard mit Scoring-Instinkt, aber schwacher 3-Punkte-Wurf (28 %). Tre Johnson (G, Texas): Bester Distanzschütze des Drafts (39,7 % 3P), ideal für die Teams, die mehr Offensivkraft brauchen. Kon Knueppel (F, Duke): Vielseitiger Flügelspieler mit hohem Basketball-IQ und 40 %-3-Punkte-Wurf. Khaman Maluach (C, Duke): Baumlanger Center mit riesigem Potenzial und 7’6’’-Spannweite. Bringt defensiv schon viele Anlagen mit. Carter Bryant (F, Arizona): 3-and-D-Forward mit guter Größe und 37,1 % 3P, starke Combine-Performance. Derik Queen (C, Maryland): 6’10’’-Big mit feinem Touch, aber ohne Distanzwurf. Für Teams ein Risiko mit hohem Potenzial.

Cooper Flagg: Warum gilt der Duke-Star als kommender Nr.1-Pick? Cooper Flagg, der 18-jährige Forward von Duke, gilt als das beste Prospect seit Victor Wembanyama. Seine einzigartige Kombination aus Vielseitigkeit, Athletik und Mentalität macht ihn zum "sichersten" Nr.-1-Pick seit Jahren. Hier die Gründe: Defensive Dominanz: Flagg ist ein Ausnahmedefender mit einer großen Spannweite und einem unermüdlichen Motor. Er führt die Liga in Steals (2,8 pro 100 Possessions) und Blocks (2,9 pro 100) für Nicht-Center an und glänzt als Help-Defender und On-Ball-Verteidiger. Offensive Vielseitigkeit: Flagg hat seine Schussfähigkeit drastisch verbessert, trifft zuverlässig aus der Distanz und übernimmt Shot-Creation-Verantwortung. Seine Pässe machen Mitspieler besser, und seine Fähigkeit, Chaos zu erzeugen, hebt ihn ab. Mentalität und Reife: Mit 18 Jahren zeigt Flagg außergewöhnliche Wettkampfhärte und Arbeitsethik. Er wurde als vierter Freshman mit dem Wooden Award als bester College-Spieler ausgezeichnet und führte Duke ins Final Four. NBA-Fit: Für die Mavericks, die ihn voraussichtlich draften, ist Flagg ein perfekter Fit. Er kann als Small Forward oder Power Forward spielen, bringt sofortige Wirkung und hat das Potenzial, ein Top-5-NBA-Spieler zu werden. Vergleiche reichen von Jayson Tatum (High-End) bis Andre Iguodala mit mehr Offense (Low-End). Flaggs Frage ist nicht, ob er ein All-Star wird, sondern ob er zu den besten Spielern der Liga aufsteigt. Er hat sogar das Potenzial das neue US-amerikanische Gesicht zu werden.

NBA Draft: Die Reihenfolge der Lottery Teams Hier die Top-14-Reihenfolge nach der Lotterie vom 12. Mai 2025: 1. Dallas Mavericks 2. San Antonio Spurs 3. Philadelphia 76ers 4. Charlotte Hornets 5. Utah Jazz 6. Washington Wizards 7. New Orleans Pelicans 8. Brooklyn Nets 9. Toronto Raptors 10. Houston Rockets 11. Portland Trail Blazers 12. Chicago Bulls 13. Atlanta Hawks 14. San Antonio Spurs

