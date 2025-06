NBA: Tyrese Haliburton setzt mit seiner Verletzung beängstigende Serie fort

Wenn man sich aber die drei schweren Verletzungen in den Playoffs der gerade zu Ende gegangenen NBA-Saison anschaut, könnte man zumindest stutzig werden: Liegt etwa ein Fluch über einer Trikotnummer oder einem Spieler der Indiana Pacers?

Mit Tyrese Haliburton von den Pacers verletzte sich in den NBA-Playoffs schon der dritte Superstar mit der Trikotnummer "0" schwer.

Eine Runde später, wieder Spiel vier: In der Halbfinalserie der Eastern Conference zieht sich der nächste Superstar einen Achillessehnenriss zu. Diesmal trifft es Jayson Tatum von den Boston Celtics im Duell mit den New York Knicks. Seine Rückennummer? Die "0"!

Rückblick: In Spiel vier der Erstrunden-Serie zwischen den Pacers und den Milwaukee Bucks Ende April reißt sich Bucks-Superstar Damian Lillard die Achillessehne. Der 34-Jährige, der 2023 nach elf Jahren bei den Portland Trail Blazers nach Milwaukee wechselte, trug auf seinem Trikot die Nummer 0.

Das Wichtigste in Kürze

Doch nicht nur die Trikotnummer scheint diese schweren Verletzungen heraufbeschworen zu haben. Zumindest in zwei der drei Spielen hat Pascal Siakam von den Pacers mitgewirkt: sowohl in der Partie gegen die Bucks als auch im Finale gegen OKC.

Nun hat es in Spiel 7 der NBA-Finals auch noch Tyrese Haliburton erwischt. Gegen die Oklahoma City Thunder verletzt sich der Pacers-Star schon im ersten Viertel bei einem Dribbling und reißt sich ebenfalls die Achillessehne.

Der 31-Jährige war aber auch schon mit von der Partie, als sich in ein und derselben Finalserie Kevin Durant und Klay Thompson schwer verletzten. Durant, der sich in Spiel 5 die Achillessehne riss, und Thompson, der in Spiel 6 einen Kreuzbandriss erlitt, spielten damals noch bei den Golden State Warriors. Siakam war beim späteren Champion Toronto Raptors aktiv.

Alles nur Zufall? Zweifellos. Aber auch merkwürdig und beängstigend.