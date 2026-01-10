- Anzeige -
NBA

Bericht: Moritz Wagner kann vor "Heimspiel" NBA-Comeback geben

  10.01.2026
  20:51 Uhr
  • SID

Gerade rechtzeitig zum "Heimspiel" in Berlin ist Weltmeister Moritz Wagner offenbar wieder fit und kann sein langersehntes Comeback in der NBA geben.

Nach Informationen von "ESPN" steht der deutsche Basketball-Nationalspieler Orlando Magic am Sonntag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) im Duell mit den New Orleans Pelicans wieder zur Verfügung.

Wagner hatte sich im Dezember 2024 einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und unter anderem im vergangenen Sommer die EM verpasst.

Nun geht die Leidenszeit nach mehr als einem Jahr wohl zu Ende. Wagners jüngerer Bruder Franz, Welt- und Europameister, wird dagegen wegen seiner Knöchelverstauchung voraussichtlich auch gegen die Pelicans weiter fehlen. Tristan da Silva, zuletzt ebenfalls angeschlagen, könnte nach Rückenproblemen zurückkehren.

Wrestling statt Basketball? WNBA-Star will in den Ring

Orlando trifft am Donnerstag (19.30 Uhr) in der Berliner Uber Arena auf die Memphis Grizzlies. Die Wagner-Brüder wurden in der Hauptstadt geboren und fiebern dem "Berlin Game 2026" natürlich besonders entgegen.

