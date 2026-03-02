- Anzeige -
Basketball

NBA: Mühevoller Sieg für Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers

  • Aktualisiert: 02.03.2026
  • 06:23 Uhr
  • SID

Nach zwei Niederlagen in Serie melden sich die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder zurück. Die Orlando Magic kassieren dagegen eine Niederlage.

Die Cleveland Cavaliers um den deutschen Welt- und Europameister Dennis Schröder haben in der NBA zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Basketball-Team aus Ohio gewann am Sonntag bei den formschwachen Brooklyn Nets mit Mühe 106:102 und stoppte seine Mini-Negativserie von zuletzt zwei Niederlagen in Folge.

WM-Champion Schröder kam von der Bank auf zwölf Punkte und fünf Assists, bester Werfer aufseiten der Gäste war Starspieler James Harden mit 22 Zählern. In einem umkämpften Schlussviertel verwandelte Schröder Sekunden vor Spielende insgesamt drei seiner Freiwürfe und sicherte so den Sieg seines Teams. Cleveland verbesserte sich auf eine Bilanz von 38:24 und bleibt in der Eastern Conference in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Niederlage für Orlando

Tristan da Silva (19 Punkte) und Moritz Wagner (9) kassierten hingegen mit Orlando Magic eine Niederlage im Playoff-Rennen: Die Magic verloren 92:106 gegen die Detroit Pistons, das beste Team im Osten. Beste Mannschaft der Liga bleibt Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein (7) nach einem 100:87 bei den Dallas Mavericks. Maxi Kleber machte zudem sechs Punkte für die Los Angeles Lakers beim 128:104 gegen die Sacramento Kings.

Am Dienstag kommt es für die Cavs und Schröder zum Wiedersehen mit den Pistons, die erst am vergangenen Freitag in einem umkämpften Duell 122:119 nach Verlängerung gewonnen hatten.

