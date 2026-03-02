Nach zwei Niederlagen in Serie melden sich die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder zurück. Die Orlando Magic kassieren dagegen eine Niederlage.

Die Cleveland Cavaliers um den deutschen Welt- und Europameister Dennis Schröder haben in der NBA zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Basketball-Team aus Ohio gewann am Sonntag bei den formschwachen Brooklyn Nets mit Mühe 106:102 und stoppte seine Mini-Negativserie von zuletzt zwei Niederlagen in Folge.

WM-Champion Schröder kam von der Bank auf zwölf Punkte und fünf Assists, bester Werfer aufseiten der Gäste war Starspieler James Harden mit 22 Zählern. In einem umkämpften Schlussviertel verwandelte Schröder Sekunden vor Spielende insgesamt drei seiner Freiwürfe und sicherte so den Sieg seines Teams. Cleveland verbesserte sich auf eine Bilanz von 38:24 und bleibt in der Eastern Conference in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.