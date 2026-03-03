- Anzeige -
Double-Double von Antetokounmpo

NBA - Trotz Giannis-Comeback: Milwaukee Bucks gehen bei Boston Celtics baden

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 06:22 Uhr
  • SID

Nach mehr als vier Wochen Pause steht Giannis Antetkounmpo wieder auf dem Parkett. Sportlich änderte das jedoch nichts, der Negativlauf der Milwaukee Bucks geht weiter.

Auch beim Comeback von Superstar Giannis Antetokounmpo haben die Milwaukee Bucks ihren Negativlauf in der NBA fortgesetzt und die dritte Klatsche in vier Tagen kassiert. Gegen Rekordmeister Boston Celtics setzte es vor den eigenen Fans ein 81:108, das Double-Double des Griechen Antetokounmpo (19 Punkte, elf Rebounds) half letztlich nichts.

Wegen einer Wadenverletzung kam der "Greek Freak" erstmals seit Ende Januar wieder in der NBA zum Einsatz, spielte gut 25 Minuten und war Topscorer der Bucks.

Boston um seinen besten Werfer Payton Pritchard (25 Punkte) versenkte 20 Dreier, alle fünf Starter der Celtics, denen Starspieler Jaylen Brown fehlte, punkteten zweistellig.

NBA: Bucks weit entfernt von Playoff-Plätzen

Milwaukee steckt in argen Schwierigkeiten, denn zuvor hatte es am Samstag gegen die New York Knicks (98:127) und am Sonntag bei den Chicago Bulls (97:120) bereits heftige Niederlagen gegeben. Die Rückkehr Antetokounmpos brachte nicht die erhoffte Wende.

Die Bucks (26-34) sind im Osten nach 60 Saisonspielen nur Tabellenelfter und stehen hinter den Play-In-Rängen. Boston (41-20) ist Zweiter, nur die Detroit Pistons (45:14) haben in der Conference eine bessere Bilanz.

