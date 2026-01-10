Dennis Schröder muss mit den Kings die nächste Pleite in der NBA hinnehmen. Auch die Orlando Magic haben keinen Grund zur Freude.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings in der NBA die nächste Klatsche und damit siebte Niederlage in Serie kassiert. Bei den Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry unterlag das Team des Welt- und Europameisters letztlich deutlich mit 103:137. Schröder steuerte von der Bank in rund 20 Minuten Spielzeit 15 Punkte sowie jeweils drei Rebounds und Assists bei.

Das Match war bis tief in das dritte Viertel spannend, ehe die Warriors nach dem Ausgleich von Schröder zum 84:84 mit einem 15:0-Lauf davonzogen und den Vorsprung im letzten Abschnitt noch deutlich ausbauten.

Curry erzielte mit 27 Punkten und zehn Assists ein Double-Double, Golden State liegt mit 21 Siegen und 18 Niederlagen auf Playoff-Kurs. Die Kings dagegen sind mit einer Bilanz von 8:30 weiter Tabellenletzter der Western Conference.