Nach Handgemenge: NBA sperrt Heat- und Pelicans-Spieler

Am Freitag kam es beim Spiel zwischen Miami Heat und den New Orleans Pelicans zu einem Handgemenge. Die NBA hat nun mehrere Spieler gesperrt.

Beim 106:95-Sieg der Miami Heat gegen die New Orleans Pelicans am Freitag waren gleich mehrere Spieler beider Teams an einem wilden Handgemenge im letzten Viertel beteiligt.

Nach Begutachtung der Situation hat die NBA am Sonntag die persönlichen Strafen verhängt. Jimmy Butler (Miami Heat) und Naji Marshall (New Orleans Pelicans) wurden wegen Anstiftung und Beteiligung an der Rauferei für jeweils ein Spiel ohne Bezahlung gesperrt.

Noch härter wurden Miamis Thomas Bryant und Jose Alvarado von den Pelicans bestraft.

Beide hatten die Bank verlassen, um sich an dem Handgemenge zu beteiligen, und wurden deshalb für drei Spiele gesperrt. Miamis Nikola Jovic erhielt für das gleiche Vergehen eine Sperre von einem Spiel.