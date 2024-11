NBA-Boss Adam Silver sieht beim All-Star-Game weiter Luft nach oben. Eine geheimnisvolle Aussage lässt aufhorchen. Das Spiel soll "Fans und Spieler begeistern".

Die NBA zieht eine Formatänderung des All-Star-Games in Betracht. "Wir alle wollen unseren Fans einen besseren Wettbewerb und mehr Unterhaltung bieten“, erklärte NBA-Commissioner Adam Silver vor der Miami-Gala gegen die Washington Wizards in Mexiko-Stadt.

Dabei kommt anscheinend auch eine Abkehr von einem "traditionellen Spielformat" infrage. Der 62-Jährige konkretisierte diese Aussage jedoch nicht. Fakt ist, dass das neue Format nicht nur die Anhänger, sondern "auch die Spieler begeistern" soll.

Ein Teil von ihnen hatte sich in der Vergangenheit über den aktuellen Modus beschwert. "Natürlich war es keine hohe Intensität", kommentierte Pacers-Profi Tyrese Haliburton das diesjährige Duell. Damals triumphierte der Osten nach vier traditionellen Vierteln a zwölf Minuten mit 211:186. Zur Unterstützung bei der Ideenfindung holt sich Silver nun Warriors-Star Stephen Curry ins Boot. Der zweimalige MVP soll der Liga in beratender Funktion zur Seite stehen. Das NBA All-Star Game 2025 findet schließlich auch in der Heimstätte der Warriors statt.