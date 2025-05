NBA: Houston Rockets erzwingen Entscheidungsspiel gegen Golden State Warriors

Stephen Curry und die Golden State Warriors verpassen den zweiten Matchball auf das Weiterkommen in den Playoffs.

Die Golden State Warriors um Basketball-Superstar Stephen Curry haben in der ersten Runde der NBA-Play-offs auch ihren zweiten Matchball ungenutzt gelassen - und müssen damit gegen die Houston Rockets nun ins entscheidende Spiel sieben.

Im sechsten Spiel der Best-of-seven-Serie im heimischen San Francisco unterlagen die Warriors in der Nacht zu Samstag mit 107:115, die Entscheidung fällt damit in Houston in der Nacht zu Montag.

Sollten die Rockets auch diese Partie für sich entscheiden, wären sie erst das 14. Team der NBA-Historie, dass nach einem 1:3-Serienrückstand noch gewinnt.

Größten Anteil an der Wahrung der der Comeback-Hoffnungen des Teams aus dem US-Bundesstaat Texas hatten Guard Fred VanVleet mit 29 Punkten und Center Alperen Sengun, der 21 Punkte und 14 Rebounds beisteuerte.