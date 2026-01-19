- Anzeige -
Basketball

NBA All-Star Game 2026: Mit Luka Doncic, LeBrons Fabelserie reißt - Starter der Western und Eastern Conference stehen fest

  • Veröffentlicht: 19.01.2026
  • 22:19 Uhr
  • ran

Die Starter der Western und Eastern Conference für das NBA All-Star Game 2026 stehen fest.

Die Starter für das NBA All-Star Game 2026 wurden am Montag offiziell bekanntgegeben.

Lakers-Star Luka Doncic und Bucks-Star Giannis Antetokounmpo führen die beiden Teams an. Beide Spieler erhielten die meisten Stimmen in der Western und Eastern Conference. LeBron James' Fabel-Serie von 21 (!) All-Star Games als Starter reißt unterdessen.

NBA All-Star Game 2026: Die Starter

Die vollständige Liste der Starter:

Eastern Conference: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jaylen Brown (Boston Celtics)

Western Conference: Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Steph Curry (Golden State Warriors), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Die Fan-Abstimmung für das All-Star Game wurde am vergangenen Mittwoch abgeschlossen.

