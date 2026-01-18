Der frühere NBA-Star Michael Jordan gehört zu den größten Sport-Ikonen dieser Welt. Ein großes Mitteilungsbedürfnis hat der 62-Jährige nicht mehr. Es sei denn, es winken die ganz dicken Scheine.

So mancher ehemalige Sportstar tut fast alles dafür, um im Gespräch zu bleiben und ist dankbar für jedes Mikrofon, das man ihm unter die Nase hält. Andere lassen sich für ein Interview hingegen schön bezahlen.

Basketball-Ikone Michael Jordan gehört ganz klar zur zweiten Gruppe. Interviews gibt der 62-Jährige eigentlich nur noch selten. Wenn doch, haben es seine Forderungen in sich.

Laut Angaben von US-Quellen soll Jordan für einen Deal mit TV-Sender "NBC" einen achtstelligen Betrag bekommen haben. Selbst über Beträge zwischen 20 und 40 Millionen Dollar wurde spekuliert.

Der Deal umfasste bislang nur ein Interview, welches Jordan zum NBA-Saisonstart gegeben hatte. Das Gespräch soll 1:45 Stunden gedauert haben.

Laut "NBC"-Kommentator Mike Tirico ist vorerst kein weiteres Interview vorgesehen. "Soweit ich weiß, ist aktuell nichts geplant", gab er im Podcast "S.I. Media with Jimmy Traina" bekannt. Ausschließen wolle er aber nichts.