NBA: Shai Gilgeous-Alexander stellt Uralt-Rekord von Wilt Chamberlain ein

Mit seinen 35 Punkten für Champion Oklahoma City Thunder beim 129:126 über die Denver Nuggets zog der MVP der vergangenen Saison mit Chamberlain gleich - und sorgte auch noch für den Sieg.

Vor 63 Jahren kam NBA -Legende Wilt Chamberlain im 126. aufeinanderfolgenden Spiel auf 20 oder mehr Punkte, jetzt hat Shai Gilgeous-Alexander diesen Uralt-Rekord eingestellt.

Oklahoma City Thunder rollt weiter in Richtung erster Seed der NBA. Der überragende Shai Gilgeous-Alexander brach nun einen Uralt-Rekord von Wilt Chamberlain. Auch die Cleveland Cavaliers marschieren.

"Das ist immer noch schwierig zu begreifen", sagte Gilgeous-Alexander zur Bestmarke: "Ehrlich gesagt versuche ich, gar nicht darüber nachzudenken. So viele Dinge müssen stimmen, damit man sein Ziel erreicht. Aber natürlich ist es etwas Besonderes, mit so einem Mann in einem Atemzug genannt zu werden. Es ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt, wo ich vor zehn Jahren war und heute bin."

NBA: Großes Lob von Jokic für "SGA"

"SGA", dem im Topspiel der Western Conference beim knapp verpassten Triple-Double zusätzlich 15 Assists und neun Rebounds gelangen, traf drei Sekunden vor Schluss per Dreier zum Sieg. "Ich habe versucht, mir Platz für den Wurf zu verschaffen – und er ging rein", sagte der Matchwinner.

Nikola Jokic, Starspieler der Nuggets, verneigte sich. "Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, wie schwierig das ist", meinte der Serbe: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler." Der 1999 verstorbene Chamberlain hatte den Rekord zwischen 1961 und 1963 aufgestellt.

Gilgeous-Alexander könnte ihn schon in der Nacht zu Freitag gegen Rekordmeister und Wilts Ex-Team Boston Celtics übertreffen. Isaiah Hartenstein kam auch gegen Denver nicht für OKC zum Einsatz, der deutsche Center ist verletzt.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder gewann mit den Cleveland Cavaliers 115:101 gegen die Philadelphia 76ers. Der Welt- und Europameister zeigte mit vier Punkten eine unauffällige Vorstellung. Bester Werfer der Cavs war James Harden (21), der als neunter NBA-Profi die 29.000-Punkte-Marke übertraf.