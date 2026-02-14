- Anzeige -
- Anzeige -
NBA

NBA All Star Weekend heute live: Übertragung im TV und Stream

  • Aktualisiert: 15.02.2026
  • 16:33 Uhr
  • ran

Vom 13. bis 15. Februar 2026 findet das NBA All Star Weekend statt. ran hat die wichtigsten Infos zum Event.

Mitte Februar ist wieder Zeit für das alljährliche All Star Weekend der NBA.

Vom 13. bis 15. Februar 2026 findet das Event im Intuit Dome in Los Angeles statt, der Heimstätte der LA Clippers.

Los geht es am 13. Februar mit dem Celebrity Game, bei dem Prominente aus Sport, Film und Musik miteinander bzw. gegeneinander auflaufen. Nach dem Celebrity Game steht das Spiel der sogenannten Rising Stars an. Dabei treten ausgewählte Rookies der NBA gegeneinander an.

Den Abschluss bildet das traditionelle All-Star-Game, welches auch 2026 wieder in einer Art Mini-Turnier ausgetragen wird. Dabei treten 25 All-Stars im Round-Robin-Mini-Turnier gegeneinander an.

Erstmals wird in diesem Jahr das Event in einem Format USA vs. World ausgetragen. Dabei treten drei Teams gegeneinander an: zwei US-Teams und ein international zusammengestelltes Team.

- Anzeige -
- Anzeige -

NBA All Star Weekend heute live: Die Teams für das Round-Robin-Mini-Turnier

Team USA Stars: Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey; Head Coach: J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons)

Team USA Stripes: Jaylen Brown, Jalen Brunson, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Norman Powell; Head Coach: Mitch Johnson (San Antonio Spurs)

Team World: Giannis Antetokounmpo, Deni Avdija, Luka Doncic, Alperen Sengün, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama; Head Coach: Darko Rajakovic (Toronto Raptors)

- Anzeige -
- Anzeige -

NBA All Star Weekend heute live: Der Modus für das Round-Robin-Mini-Turnier

Jedes Spiel dauert zwölf Minuten. Gibt es die Konstellation, dass nach der Vorrunde alle drei Teams eine 1:1-Bilanz haben, entscheidet die Punktedifferenz über den Finaleinzug.

Der Spielplan für das Round-Robin-Mini-Turnier sieht wie folgt aus:

  • Spiel 1: USA Stars vs. Team World
  • Spiel 2: USA Stripes vs. Sieger aus Spiel 1
  • Spiel 3: USA Stripes vs. Verlierer aus Spiel 1
  • Spiel 4: Finale der beiden besten Teams

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NBA All Star Weekend heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

  • Event: NBA All Star Weekend
  • Datum: 13. bis 15. Februar 2026
  • Austragungsort: Intuit Dome (Los Angeles)

NBA All Star Weekend heute live: Läuft das Event live im Free-TV?

Nein. Das NBA All Star Weekend wird nicht im Free-TV übertragen.

- Anzeige -

NBA All Star Weekend heute live: Wer zeigt das Event live im Pay-TV?

Das NBA All Star Weekend 2026 ist auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Die Übertragung des Celebrity Games beginnt bei Sky in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1:00 Uhr, danach gibt es ab 3:10 Uhr die Rising Stars. Die Übertragung des Round-Robin-Mini-Turniers startet bei Sky am Samstagabend ab 23:00 Uhr.

- Anzeige -

NBA All Star Weekend heute live: Wo kann ich das Event im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Zudem wird das NBA All Star Weekend auch von Amazon Prime Video übertragen. Auch hierfür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur NBA
Wembanyama (r.) durfte wieder einmal jubeln
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 15.02.2026
  • 12:39 Uhr
Lillard (r.) jubelt zum dritten Mal
News

Trotz Verletzung: Lillard gewinnt Dreierwettbewerb der NBA

  • 15.02.2026
  • 11:31 Uhr
Silver bei einer Pressekonferenz in Los Angeles
News

NBA erwägt härtere Strafen für "Tanking"

  • 15.02.2026
  • 07:47 Uhr
Topic (r.) bei seinem Debüt gegen Milwaukee
News

Krebs besiegt: Hartenstein-Teamkollege Topic gibt NBA-Debüt

  • 13.02.2026
  • 12:00 Uhr
Die NBA hat Strafen verhängt
News

NBA: Liga bestraft Jazz und Pacers wegen "Tanking"

  • 13.02.2026
  • 08:34 Uhr
February 12, 2026, Los Angeles, California, USA: LeBron James 23 of the Los Angeles Lakers celebrates after a successful three pointer during their regular season NBA, Basketball Herren, USA game a...
News

NBA: Historische Bestmarke für "King" James bei Lakers-Sieg

  • 13.02.2026
  • 07:30 Uhr
Dennis Schröder
News

NBA: Schröder und Cavs weiter siegreich

  • 12.02.2026
  • 07:14 Uhr
Dirk Nowitzki setzt auf den Weltmeister
News

NBA Europe: Was läuft da mit Dirk Nowitzki?

  • 11.02.2026
  • 23:01 Uhr
James fehlt den Lakers gegen die Spurs
News

Ohne James und Doncic: Kleber verliert mit den Lakers

  • 11.02.2026
  • 07:04 Uhr
Stephen Curry hat mit Knieproblemen zu kämpfen
News

Auch Curry verpasst Allstar-Game der NBA

  • 10.02.2026
  • 11:15 Uhr